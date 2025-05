„Fluierați ca la Bilbao!” Mirel Rădoi, înainte de Craiova - CFR: „Mă simt dezamăgit”

U CRAIOVA - CFR CLUJ. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a prefațat duelul din etapa #8 din play-off-ul Superligii.

Universitatea Craiova a ieșit complet din calculele pentru titlu, după înfrângerea cu Rapid, 1-2, de etapa trecută.

Acum, oltenii mai au un singur țel: obținerea unui loc de cupe europene la finalul sezonului.

Acest lucru a fost subliniat și de antrenorul Mirel Rădoi, care a vorbit despre importanța meciului cu CFR Cluj.

U CRAIOVA - CFR CLUJ. Mirel Rădoi: „Această partidă este mai importantă decât cele de până acum”

„Ne așteaptă o partidă foarte importantă din punct de vedere al punctelor, pentru ambele echipe, dar mai mult pentru noi, pentru că noi nu mai avem avantajul Cupei României.

Suntem practic într-o ipostază în care, pentru locurile 2 şi 3 ne luptăm trei echipe, cu şanse mici, dar reale.

Deci, pentru noi, această partidă este mai importantă decât cele care s-au jucat până acum, pentru că noi în acest moment matematic nu mai putem fi campioni şi trebuie să ne axăm pe câştigarea acestei partide pentru ocuparea locului 2 sau 3, care până la urmă poate fi un obiectiv realistic, calificarea în cupele europene.

Nu este un meci decisiv nici pentru noi, nici pentru CFR Cluj, pentru că nu este ultima etapă. Mai sunt încă două partide. Dar, în această partidă, dacă cineva trebuie să îşi asume riscuri, acea echipă este Universitatea Craiova.

Ei vor încerca probabil chiar şi cu un egal să păstreze distanţa de puncte, dar noi trebuie să fim conştienţi că ne aşteaptă o partidă foarte grea pe care o putem tranşa prin felul în care începem.

Pentru că ei, chiar dacă vrem sau nu vrem, vor pleca şi cu gândul la meciul de miercuri din finala Cupei României”, a declarat Rădoi, la conferința de presă, potrivit agerpres.ro.

Mă simt dezamăgit, starea echipei nu este una bună, dar îmi doresc ca la meciul cu CFR toți cei prezenți să fluiere adversarii când au posesia, așa cum se întâmplă la meciurile lui Athletic Bilbao. Puneți presiune, noi vom juca doar pentru voi! Așa e la Craiova și așa va fi mereu Mirel Rădoi

Mirel Rădoi: „Sunt multe lucruri de la ei pe care le avem de învăţat, ca echipă”

Tehnicianul oltenilor a lăudat jocul celor de la CFR Cluj.

„E clar că această echipă a CFR-ului, pe lângă valoarea individuală a jucătorilor, are o organizare defensivă foarte bună. Am văzut acest lucru în Cupa României, am simţiţi-o pe propria piele şi în campionat.

Este genul de echipă care în meciurile importante exploatează foarte uşor spaţiile şi greşelile adversarului. Sunt multe lucruri de la ei pe care le avem şi noi de învăţat ca echipă” a mai spus Rădoi.

