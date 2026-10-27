Internetul nu i-a iertat FOTO.  Cele mai bune meme-uri după Gala Balonului de Aur 2026. Lamine Yamal și Kylian Mbappe, în centrul ironiilor +27 foto
Harry Kane. Foto: Bleacher Report Football
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Internetul nu i-a iertat FOTO. Cele mai bune meme-uri după Gala Balonului de Aur 2026. Lamine Yamal și Kylian Mbappe, în centrul ironiilor

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 27.10.2026, ora 11:40
alt-text Actualizat: 27.10.2026, ora 11:40
  • Kylian Mbappe (27 de ani) și Lamine Yamal (19 ani) s-au clasat pe locurile 2 și 3 în clasamentul Balonului de Aur 2026, iar fanii de pe internet au dat startul glumelor la adresa vedetelor din La Liga.
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Harry Kane, atacantul englez al celor de la Bayern, a ridicat trofeul, luni seară, la Londra, într-o luptă strânsă în care starurile de la Real Madrid și Barcelona au avut speranțe până în ultima clipă.

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Kylian Mbappe și Lamine Yamal, țintele meme-urilor după Gala Balonului de Aur

Kane l-a învins pe Mbappe, care s-a clasat pe doi, la o diferență mai mică de 41 de puncte, cea înregistrată între Rodri și Vinicius în 2024.

Mbappe și Yamal au fost vizibil dezamăgiți știind că au șanse reale la trofeu, atacantul de la Real Madrid a fost surprins chiar făcându-i semn unui aproapiat pentru a surprinde momentul în care va primi Balonul.

Astfel, imediat după acest moment, valurile de meme-uri au început să curgă pe rețelele de socializare:

Lamine: „Cubarsi merita Trofeul Kopa” / Jurnaliștii: „Iar Balonul de Aur, Kane” / foto: marca.com
Lamine: „Cubarsi merita Trofeul Kopa” / Jurnaliștii: „Iar Balonul de Aur, Kane” / foto: marca.com

Galerie foto (27 imagini)

Cele mai bune meme-uri după decernarea Balonului de Aur / foto: marca.com Cele mai bune meme-uri după decernarea Balonului de Aur / foto: marca.com Cele mai bune meme-uri după decernarea Balonului de Aur / foto: marca.com Cele mai bune meme-uri după decernarea Balonului de Aur / foto: marca.com Cele mai bune meme-uri după decernarea Balonului de Aur / foto: marca.com
+27 Foto
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Clasamentul final de la Balonul de Aur 2026:

  1. Harry Kane
  2. Kylian Mbappe
  3. Lamine Yamal
  4. Rodri
  5. Lionel Messi
  6. Khvicha Kvaratskhelia
  7. Ousmane Dembele
  8. Erling Haaland
  9. Michael Olise
  10. Fabian Ruiz

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