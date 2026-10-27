Sorana Cîrstea, învinsă la Tokyo Patru eșecuri în cinci meciuri. Urmează  ultimul turneu WTA din carieră?
Sorana Cîrstea (FOTO: IMAGO)
Tenis

Sorana Cîrstea, învinsă la Tokyo Patru eșecuri în cinci meciuri. Urmează ultimul turneu WTA din carieră?

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 27.10.2026, ora 10:19
alt-text Actualizat: 27.10.2026, ora 10:23
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, #16 WTA) a fost eliminată din turneul WTA 500 de la Tokyo, după ce a pierdut în fața australiencei Maya Joint (20 de ani, #94 WTA), scor 3-6, (4)6-7.
  • Ce urmează pentru româncă, în rândurile de mai jos.
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Meciul din runda inaugurală dintre Cîrstea, sportivă aflată pe lista favoritelor, și Joint, jucătoare venită din calificări, a durat o oră și 31 de minute.

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Sorana Cîrstea, învinsă de Maya Joint la WTA Tokyo

Sorana a cedat în primul set după ce a pierdut două game-uri de serviciu și a reușit să se impună o singură dată la retur.

Românca a revenit de la 0-3 în setul secund și a ajuns în tiebreak, însă Joint a gestionat mai bine momentele importante (7-4).

Sportiva din Australia conduce acum cu 2-1 în meciurile directe cu românca. Joint a câștigat la Toronto, în august 2026 (6-4, 6-4), în timp ce Cîrstea s-a impus la Indian Wells, în martie 2023 (6-2, 7-5).

Aceasta este a patra înfrângere suferită de sportiva din Târgoviște în ultimele cinci meciuri.

Maya va juca în turul următor cu Cristina Bucșa (28 de ani, #42 WTA), jucătoare născută la Chișinău, dar care reprezintă Spania.

12.700 de dolari
primește Sorana Cîrstea pentru prezența pe tabloul principal al turneului de la Tokyo. De-a lungul carierei, românca a câștigat peste 13 milioane de dolari

În ciuda acestui eșec, Sorana revine temporar pe locul 15 în ierarhia WTA, cea mai bună clasare a carierei, însă poate fi depășită de Naomi Osaka și Alexandra Eala, jucătoare care încă n-au jucat în primul tur al turneului de la Tokyo.

În cazul în care Cîrstea va hotărî să pună capăt carierei sale la finalul acestui sezon, competiția WTA 250 de la Hong Kong, programată în perioada 2–8 noiembrie, ar putea reprezenta ultima sa apariție oficială pe terenul de tenis, după mai bine de 20 de ani în circuit.

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