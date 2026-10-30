Gloria Bistrița - FCSB 1-0. Laurențiu Reghecampf (51 de ani) și-a asumat eșecul rușinos din etapa #2 a grupelor Cupei României.

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Tehnicianul de la FCSB crede că rezultatul a venit ca urmare a nivelului scăzut la care s-a prezentat echipa, dar și a deciziei sale de a schimba aproape toată echipa față de victoria cu Rapid (4-1).

Laurențiu Reghecampf: „Tot ce s-a întâmplat pe teren a fost sub nivelul nostru”

„Un rezultat rușinos, nici nu are rost să discutăm. După care avem un penalty clar și nu ni se dă, dar nu îmi place să discut de arbitraj, în primul rând.

Mai mult vreau să mă concentrez pe ceea ce a făcut echipa noastră. Iar în seara aceasta, cred eu că tot ce s-a întâmplat pe teren a fost sub nivelul nostru. Eu, în continuare, am mare încredere în jucători.

Trebuie să încercăm să ne revenim cât mai repede, pentru că peste patru zile avem un meci foarte important cu U Cluj.

Mai este un meci în Cupă, vom vedea ce se întâmplă. Deocamdată trebuie să ne concentrăm și să ne pregătim pentru ceea ce urmează săptămâna viitoare.

Eu, sincer, am mare încredere în jucători și am avut mare încredere în cei pe care le-am introdus în seara aceasta.

Pot spune că am fost, poate, puțin hazardat pentru că am schimbat foarte mult jucători, dar, având în vedere că îi văd în fiecare zi la antrenamente, sunt zi de zi cu ei, spun că am încredere în ei, dar în seara asta nu s-au ridicat la nivelul la care noi ne așteptam”, a spus Reghecampf, la Digi Sport.

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