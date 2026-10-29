„Nu pot să-l înțeleg” Jucătorii care l-au iritat pe Gigi Becali, după eșecul de la Bistrița: „Nu mai stau eu după ei”
FCSB. Foto: Sport Pictures
Cupa Romaniei

„Nu pot să-l înțeleg” Jucătorii care l-au iritat pe Gigi Becali, după eșecul de la Bistrița: „Nu mai stau eu după ei”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 29.10.2026, ora 23:54
alt-text Actualizat: 29.10.2026, ora 23:54
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Patronul echipei a pus înfrângerea pe seama lipsei de valoare a celor trimiși pe teren și își menține ideea de a aduce minimum 5 întăriri în pauza de iarnă.

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Gloria Bistrița - FCSB 1-0. Gigi Becali: „Se vede după joc că nu avem valoare”

Printre jucătorii criticați de Becali se numără Gnahore, Joao Paulo și Ofri Arad, care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

„Cum să nu ne intereseze Cupa? De ce să nu ne intereseze? Cupa înseamnă Europa League. E o competiție, e un trofeu și trebuie câștigat.

Eu am zis că n-avem valoare și ne trebuie 5 jucători în iarnă. Pentru că Bistrița nu că e slabă, ci nu mi-a fost dat să văd echipă așa slabă.

OK, ne-au dat gol, am greșit. Bă, dar să nu poți să le dai un gol? Nu aveam așteptări. Ce am zis eu după meciul cu Rapid? Că am fost noi foarte buni? Nu, că au fost ei slabi.

Eu văd jocul și îmi dau seama după joc că nu avem valoare. Dacă stai să te gândești, ocazia mai importantă tot ei au avut-o, ca să facă 2-0.

Gnahore… Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Pe Arad îl știam, când ajunge mingea la el, el imediat o dă în spate, așa e fotbalul la ei, așa e învățat cred, nu știu.

Dar nu îl înțeleg pe Joao Paulo. Probabil că n-a mai jucat sau nu știu, nu pot să înțeleg. Hai să le găsesc scuza că ar fi obosiți, nu știu, poate de la antrenament.

Aveam așteptări de la el, acum nu mai am nici de la el. Dar nu mai stau eu după ei, cumpăr 5 jucători, că ne facem de râs după”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Gigi Becali: „Va fi altă echipă cu U Cluj. Nu se poate compara”

În ceea ce privește echipa de start pentru meciul viitor, cu U Cluj, Becali a transmis:

„Va fi alta, pentru că și fundașii centrali vor fi alții, pentru că nu pot să-i compar pe ăștia cu Dawa și Duarte, nu se poate.

Că Popescu e fotbalist bun, dar vine după o pauză lungă. Apoi iar, Pădurariu cu Stancu, e diferență, la fel și la Crețu cu Labonne. Deci, 4 clar vor fi schimbați.

Apoi vine Muhar cu Risto, e altceva, dirijează jocul, țin mijlocul. Apoi Cisotti, poate Boutoutaou, nu știu, să facă ce vrea (n.r. - Reghecampf), nu mă bag.

OK, cu Rapid ne-a câștigat meciul, și-a scos banii, nu-mi retrag cuvintele, dar eu mi-am făcut o părere de la început”.

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