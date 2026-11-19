Leicester City, fosta campioană din Premier League, a decis să rupă contractul cu sponsorul BC Game, după scandalul pornit în urmă cu două săptămâni.

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Anterior, compania de jocuri de noroc și investiții în criptomonede a numit-o drept ambasador de brand pe actrița de filme pentru adulți Eva Elfie, iar fanii echipei au reacționat vehement după decizia sponsorului.

Leicester s-a despărțit de sponsorul BC Game

Acuzată în mod direct de fani pentru situația în care s-a ajuns, conducerea clubului englez a luat decizia de a rupe contractul cu sponsorul BC Game.

Cele două părți s-au separat de comun acord, iar fanii care au achiziționat tricouri cu numele sponsorului pe ele, în ultimele 28 de zile, vor avea posibilitatea de a le schimba, informează bbc.com.

Fanii lui Leicester au apreciat decizia luată de club și au subliniat din nou că parteneriatul cu BC Game nu a adus niciun lucru pozitiv pentru echipă, încă de la început.

„De când a fost anunțat parteneriatul în 2024, fundația a subliniat în mod constant că BC Game, din numeroase motive, nu reflectă valorile clubului nostru sau ale suporterilor săi.

Această opinie a fost împărtășită de marea majoritate a suporterilor care au răspuns la sondajele noastre. Recentul parteneriat cu un creator de conținut pentru adulți nu a făcut decât să adâncească aceste îngrijorări, iar fundația a simțit nevoia să se exprime din nou public.

Această declarație a avut un ecou puternic, subliniind importanța sentimentului general cu privire la această chestiune. Deși considerăm că clubul nu ar fi trebuit să încheie niciodată un parteneriat cu BC Game, salutăm totuși această decizie de a se despărți”, este mesajul transmis de The Foxex Trust.

De la semnarea contractului de sponsorizare cu BC Game, în 2024, clubul a trecut prin două retrogradări consecutive:

În sezonul 2024/2025, Leicester City a retrogradat din Premier League

La finalul sezonului următor, echipa a coborât în League One, al treilea eșalon al fotbalului englez.

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