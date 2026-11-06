Scandal la fosta campioană a Angliei VIDEO. O actriță de filme pentru adulți, în centrul controversei de la Leicester City. Fanii sunt revoltați

Suporterii lui Leicester City și-au exprimat indignarea față de conducerea clubului, pe care o consideră responsabilă pentru asocierea imaginii echipei cu platforma de pariuri BC Game.

Nemulțumirea a fost amplificată de decizia sponsorului principal de a o desemna pe actrița de filme pentru adulți Eva Elfie drept ambasadoare de brand.

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Controversa a izbucnit după ce BC Game a publicat pe platforma X un videoclip promoțional cu aluzii sugestive între actriță și un curier.

Sponsorul lui Leicester City a numit ambasador o creatoare de conținut pentru adulți

Materialul anunța colaborarea dintre companie și Yulia Romanova, cunoscută drept Eva Elfie, creatoare de conținut de origine rusă, activă atât în industria pentru adulți, cât și în comunitățile de eSports.

Însoțită de mesajul „Bun venit la BC Game, Eva Elfie! Să înceapă distracția”, postarea a depășit rapid 6 milioane de vizualizări și a atras reacții critice din partea suporterilor lui Leicester City.

Fanii s-au revoltat, Leicester a reacționat

Fanii consideră că menținerea parteneriatului cu o companie care promovează astfel de colaborări afectează reputația clubului și contravine valorilor pe care acesta ar trebui să le reprezinte.

Gruparea „The Foxes Trust” a reacționat printr-un comunicat intitulat „BC Game - Lucrurile se agravează”.

„Majoritatea suporterilor lui Leicester City cunosc deja consternarea și dezamăgirea asociației noastre față de faptul că BC Game este sponsorul principal de pe tricourile echipei.

BC Game a anunțat un nou parteneriat cu o «creatoare internațională de conținut și personalitate din eSports», Eva Elfie, care este, de fapt, o actriță de filme pentru adulți cunoscută la nivel internațional.

Încă de când clubul a acceptat sponsorizarea unei companii de pariuri, am simțit că Leicester City își abandonează valorile. Acum, BC Game a încheiat un parteneriat și cu o persoană care și-a construit reputația prin conținut pentru adulți”.

Atât jocurile de noroc, cât și pornografia pot avea un impact devastator asupra vieții oamenilor, în special asupra tinerilor. Astfel de parteneriate aduc aceste două industrii în fața unui public mai larg și le asociază cu Leicester City. Aceasta este identitatea noastră de acum? The Foxes Trust, suporteri Leicester

În urma nemulțumirilor exprimate de suporteri, conducerea lui Leicester City a anunțat că a început discuții cu BC Game.

„Clubul de fotbal Leicester City recunoaște preocupările exprimate cu privire la evoluțiile recente în care este implicat partenerul nostru principal, BC GAME.

Am transmis aceste preocupări direct companiei BC GAME și continuăm discuțiile cu aceasta pentru a găsi o soluție acceptabilă pentru ambele părți”, au transmis reprezentanții clubului.

Welcome to BC Game @EvaElfie! Let the fun begin 😏 https://t.co/xzLJ4uBOx7 — BC Game (@bcgame) November 3, 2026

Retrogradările lui Leicester și licența BC Game

Controversa apare într-o perioadă dificilă pentru Leicester City, campioana Angliei din 2016. De la semnarea contractului de sponsorizare cu BC Game, în 2024, clubul a trecut prin două retrogradări consecutive:

În sezonul 2024/2025, Leicester City a retrogradat din Premier League

La finalul sezonului următor, echipa a coborât în League One, al treilea eșalon al fotbalului englez.

Echipa pregătită de Russell Martin încearcă să-și redreseze parcursul în League One, după un început de sezon dificil, în care a obținut o singură victorie în primele cinci meciuri. Acum, se află pe locul 10, cu 19 puncte după 13 runde.

BC Game, companie cu sediul în Curacao, și-a pierdut licența de operare în Regatul Unit în decembrie 2024.

Dacă Leicester City ar fi evoluat în continuare în Premier League, regulamentul competiției nu ar fi permis companiei să apară ca sponsor pe tricourile echipei fără o licență valabilă pentru piața britanică.

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