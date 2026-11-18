- Norvegia a câștigat meciul cu Danemarca cu scorul de 3-2 și s-a calificat în sferturile Ligii Națiunilor.
- Portugalia a învins Țara Galilor cu 3-2, iar Polonia a remizat cu Suedia, 1-1.
Naționalele care au obținut calificarea în sferturile de finală ale competiției sunt Franța, Belgia, Germania, Olanda, Spania, Anglia, Portugalia și Norvegia.
Liga A, grupa 4
Danemarca - Norvegia 2-3
- Au marcat: Hojlund (11), Hojbjerg (14) / Haaland (37, 90+6 pen.), Odegaard (83)
- Stadion: Parken – Connected by 3
- Arbitru: Umut Meler, Asistenți: Ibrahim Çaglar Uyarcan, Abdullah Özkara, VAR: Fedayi San, AVAR: Onur Özütoprak
Țara Galilor - Portugalia 2-3
- Au marcat: Brooks (13), Thomas (40) / Fernandes (11), Neto (43), Forbs (70)
- Stadion: Cardiff City Stadium
- Arbitru: Sven Jablonski, Asistenți: Eduard Beitinger, Christian Dietz, VAR: Bastian Dankert, AVAR: Patrick Hanslbauer
Clasamentul în Liga A, grupa 4
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Portugalia
|6
|15
|2. Norvegia
|6
|9
|3. Danemarca
|6
|9
|4. Țara Galilor
|6
|3
Liga B, grupa 2
Ucraina - Georgia 1-0
- A marcat: Sikan (1)
- Stadion: Košická Futbalová Aréna
- Arbitru: Martin Matoša, Asistenți: Matej Žunič, Aleksandar Kasapovič, VAR: Alen Borošak, AVAR: Asmir Sagrković
Ungaria - Irlanda de Nord 1-1
- Au marcat: Varga (35) / Devenny (65)
- Stadion: Puskás Aréna
- Arbitru: Marco Guida, Asistenți: Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti, VAR: Luca Pairetto, AVAR: Valerio Marini
Clasamentul în Liga B, grupa 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Irlanda de Nord
|6
|12
|2
|Ungaria
|6
|11
|3
|Ucraina
|6
|7
|4
|Georgia
|6
|2
Liga B, grupa 3
Israel - Austria 1-1
- Au marcat: Peretz (36) / Kalajdzic (62)
- Stadion: Nagyerdei Stadion
- Arbitru: Davide Massa, Asistenți: Alessio Berti, Valerio Colarossi, VAR: Michael Fabbri, AVAR: Daniele Doveri
Irlanda - Kosovo 3-0
- Au marcat: Parrott (28 pen., 50 pen.), Moylan (75)
- Stadion: Aviva Stadium
- Arbitru: Edgars Maļcevs, Asistenți: Mārtiņš Svipsts, Deniss Ševcenko, VAR: Piotr Lasyk, AVAR: Andrejs Gluhovs
Clasamentul în Liga B, grupa 3
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Austria
|6
|12
|2. Irlanda
|6
|8
|3. Kosovo
|6
|6
|4. Israel
|6
|4
Liga B, grupa 4
Bosnia - România 2-1
- Au marcat: Tahirovic (44), Bajraktarevic (82) / Bîrligea (6)
- Stadion: Stadion Bilino Polje
- Arbitru: José María Sánchez, Asistenți: Raúl Cabañero, Iñigo Prieto, VAR: Cesar Soto Grado, AVAR: Alejandro Muñiz Ruiz
Polonia - Suedia 1-1
- Au marcat: Benedyczak (16) / Larsson (24)
- Stadion: Tarczynski Arena Wroclaw
- Arbitru: Felix Zwayer, Asistenți: Robert Kempter, Nikolai Kimmeyer, VAR: Robert Schröder, AVAR: Benjamin Cortus
Clasamentul în Liga B, grupa 4
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Suedia
|6
|14
|2
|Bosnia și Herțegovina
|6
|11
|3
|Polonia
|6
|5
|4
|România
|6
|3