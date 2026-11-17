Rapid s-a impus în partida amicală disputată împotriva celor de la Progresul Mogoșoaia, scor 4-0.

Printre marcatorii formației giuleștene s-a numărat și Robert Mânzu, jucător în vârstă de doar 15 ani.

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Antrenorul Rapidului a profitat de pauza competițională pentru a le oferi minute și unor tineri fotbaliști, printre care Mânzu și Andrei Șucu, fiul patronului Dan Șucu.

Rapid - Progresul Mogoșoaia 4-0 , într-un meci amical

Giuleștenii au înscris de două ori în prima repriză, într-un interval de doar două minute, prin Timotej Jambor (18) și Luka Gojkovic (20).

Rapid și-a majorat avantajul după pauză, prin Robert Mânzu, în minutul 64.

Jucătorul de 15 ani a șutat puternic de la marginea careului, iar mingea a ajuns în poartă după ce a fost deviată de unul dintre apărătorii celor de la Progresul Mogoșoaia.

Cătălin Vulturar a stabilit scorul final în minutul 76.

Rareș Pop a contribuit la primele trei goluri ale giuleștenilor, în timp ce Andrei Șucu a oferit pasa decisivă la ultima reușită a partidei.

Fiul patronului Dan Șucu a executat lovitura de colț din care Vulturar a înscris cu capul.

Echipa de start a Rapidului: Ducan - Senciuc, Ciobotariu, Celik, Sălceanu - Tape, Șucu, Gojkovic - Rareș Pop, Jambor, Mânzu

Giuleștenii au câștigat ambele partide amicale disputate în această pauză competițională, fără să primească vreun gol. Echipa lui Pancu a învins și pe FC Argeș, scor 1-0.

Rapid va reveni în campionat luni, 23 noiembrie, de la ora 20:00, când va întâlni Sepsi, în deplasare, în etapa #16 a Ligii 1.

Giuelștenii se află pe locul 3 în clasament, cu 31 de puncte, la două lungimi în spatele celor de la Dinamo și Universitatea Craiova.

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