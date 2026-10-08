FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
FCSB - Rapid. Foto: Sport Pictures + montaj/GOLAZO.ro
Superliga

FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.10.2026, ora 19:08
alt-text Actualizat: 08.10.2026, ora 20:01
  • Partida dintre FCSB și Rapid, programată inițial luni, 26 octombrie, a fost mutată la scurt timp după ce LPF a publicat programul.
  • Meciurile rivalelor Dinamo și U Craiova au fost afectate la rândul lor.
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Programarea derby-ului din etapa #13 într-o zi de luni a stârnit mai multe nemulțumiri, iar Liga Profesionistă de Fotbal a încercat să găsească o soluție.

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FCSB - Rapid se joacă sâmbătă, 24 octombrie

Întâlnirea dintre cele două rivale a fost mutată sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00, în timp ce derby-ul dintre CFR Cluj și Dinamo a fost mutat duminică, iar duelul dintre Sepsi și campioana U Craiova se va juca luni.

Inițial, „câinii” erau cei care au fost programați pentru ziua de sâmbătă, iar oltenii ar fi evoluat duminică.

În plus, CFR și Dinamo vor evolua mai devreme, de la ora 19:00, întrucât duminică are loc și El Clasico, celebrul derby dintre Barcelona și Real Madrid, de la ora 22:00.

De asemenea, deși ieri apăreau deja programările etapei a 14-a, acum acestea au fost șterse de pe lpf.ro, semn că vor fi și ele modificate.

Noul program al etapei #13 din Superligă:

  • 23 octombrie 2026, ora 18:00 — FC Botoșani – Petrolul
  • 23 octombrie 2026, ora 21:00 — Corvinul Hunedoara – U Cluj
  • 24 octombrie 2026, ora 15:30 — Csikszereda – FC Voluntari
  • 24 octombrie 2026, ora 18:00 — FC Argeș - UTA Arad
  • 24 octombrie 2026, ora 21:00 — FCSB - Rapid
  • 25 octombrie 2026, ora 16:30 — Farul Constanța - Oțelul Galați
  • 25 octombrie 2026, ora 19:00 — CFR Cluj - Dinamo
  • 26 octombrie 2026, ora 20:00 — Sepsi OSK - Universitatea Craiova

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