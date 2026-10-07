FCSB - Rapid se joacă luni! Programul complet al etapelor 13 și 14 din Superliga
Superliga

FCSB - Rapid se joacă luni! Programul complet al etapelor 13 și 14 din Superliga

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 20:51
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 21:00
  • LPF a comunicat programul etapelor 13 și 14 din Liga 1
  • Toate meciurile sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
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Runda a 13-a începe vineri, 23 octombrie, cu Botoșani - Petrolul.

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De remarcat că derby-ul bucureștean FCSB - Rapid se joacă luni, 26 octombrie, nu în weekend.

Etapa #14 debutează pe 30 octombrie cu Petrolul - CFR Cluj și se încheie luni, 2 noiembrie, cu Rapid - Csikszereda.

Etapa 13

  • 23 octombrie 2026, ora 18:00 — FC Botoșani – Petrolul
  • 23 octombrie 2026, ora 21:00 — Corvinul Hunedoara – U Cluj
  • 24 octombrie 2026, ora 18:00 — Csikszereda – FC Voluntari
  • 24 octombrie 2026, ora 21:00 — CFR Cluj – Dinamo
  • 25 octombrie 2026, ora 16:30 — FC Argeș – UTA Arad
  • 25 octombrie 2026, ora 19:00 — Sepsi – U Craiova
  • 26 octombrie 2026, ora 18:00 — Farul Constanța – Oțelul Galați
  • 26 octombrie 2026, ora 21:00 — FCSB – Rapid

Etapa 14

  • 30 octombrie 2026, ora 20:30 — Petrolul – CFR Cluj
  • 31 octombrie 2026, ora 15:30 — Oțelul Galați – Sepsi
  • 31 octombrie 2026, ora 18:00 — FC Voluntari – Farul Constanța
  • 31 octombrie 2026, ora 21:00 — Dinamo – UTA Arad
  • 1 noiembrie 2026, ora 18:00 — U Craiova – FC Botoșani
  • 1 noiembrie 2026, ora 21:00 — U Cluj – FCSB
  • 2 noiembrie 2026, ora 18:00 — Corvinul Hunedoara – FC Argeș
  • 2 noiembrie 2026, ora 21:00 — Rapid – Csikszereda

Clasamentul în Liga 1

LocEchipăMeciuriPuncte
1Dinamo1023
2Rapid1021
3U Craiova1020
4Petrolul1019
5U Cluj915
6Farul Constanța1014
7Corvinul1013
8CFR Cluj913
9Sepsi1013
10UTA Arad1012
11FCSB1012
12FC Botoșani1011
13FC Argeș1011
14Oțelul Galați1010
15FC Voluntari108
16Csikszereda101

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