FCSB - Rapid se joacă luni! Programul complet al etapelor 13 și 14 din Superliga

- LPF a comunicat programul etapelor 13 și 14 din Liga 1
- Toate meciurile sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
Runda a 13-a începe vineri, 23 octombrie, cu Botoșani - Petrolul.
De remarcat că derby-ul bucureștean FCSB - Rapid se joacă luni, 26 octombrie, nu în weekend.
Etapa #14 debutează pe 30 octombrie cu Petrolul - CFR Cluj și se încheie luni, 2 noiembrie, cu Rapid - Csikszereda.
Etapa 13
- 23 octombrie 2026, ora 18:00 — FC Botoșani – Petrolul
- 23 octombrie 2026, ora 21:00 — Corvinul Hunedoara – U Cluj
- 24 octombrie 2026, ora 18:00 — Csikszereda – FC Voluntari
- 24 octombrie 2026, ora 21:00 — CFR Cluj – Dinamo
- 25 octombrie 2026, ora 16:30 — FC Argeș – UTA Arad
- 25 octombrie 2026, ora 19:00 — Sepsi – U Craiova
- 26 octombrie 2026, ora 18:00 — Farul Constanța – Oțelul Galați
- 26 octombrie 2026, ora 21:00 — FCSB – Rapid
Etapa 14
- 30 octombrie 2026, ora 20:30 — Petrolul – CFR Cluj
- 31 octombrie 2026, ora 15:30 — Oțelul Galați – Sepsi
- 31 octombrie 2026, ora 18:00 — FC Voluntari – Farul Constanța
- 31 octombrie 2026, ora 21:00 — Dinamo – UTA Arad
- 1 noiembrie 2026, ora 18:00 — U Craiova – FC Botoșani
- 1 noiembrie 2026, ora 21:00 — U Cluj – FCSB
- 2 noiembrie 2026, ora 18:00 — Corvinul Hunedoara – FC Argeș
- 2 noiembrie 2026, ora 21:00 — Rapid – Csikszereda
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Dinamo
|10
|23
|2
|Rapid
|10
|21
|3
|U Craiova
|10
|20
|4
|Petrolul
|10
|19
|5
|U Cluj
|9
|15
|6
|Farul Constanța
|10
|14
|7
|Corvinul
|10
|13
|8
|CFR Cluj
|9
|13
|9
|Sepsi
|10
|13
|10
|UTA Arad
|10
|12
|11
|FCSB
|10
|12
|12
|FC Botoșani
|10
|11
|13
|FC Argeș
|10
|11
|14
|Oțelul Galați
|10
|10
|15
|FC Voluntari
|10
|8
|16
|Csikszereda
|10
|1