Se complică situația Uciderea patronului de la Botev Plovdiv ar fi avut legătură cu piața pariurilor ilegale! Ce spune procurorul + Suma care era la mijloc
Iliyan Filipov
Campionate

Se complică situația Uciderea patronului de la Botev Plovdiv ar fi avut legătură cu piața pariurilor ilegale! Ce spune procurorul + Suma care era la mijloc

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.10.2026, ora 18:07
  • Slavcho Megerov, presupusul ucigaș al patronului de la Botev Plovdiv, Iliyan Filipov, ar fi comis crima ca urmare a unor neînțelegeri financiare, din zona pariurilor nereglementate.
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Filipov a fost ucis în apropierea propriei locuințe, în noaptea dintre 30 septembrie și 1 octombrie, iar suspectul a fost reținut la scurt timp.

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Slavcho Megerov l-ar fi ucis pe Iliyan Filipov din cauza unui pariu ilegal

Megerov este fostul partener al lui Filipov, alături de care acesta a lucrat și care l-ar fi ajutat pe patronul de la Botev să plaseze pariuri pe piețe nereglementate.

Încă de la momentul în care a fost prins de Poliție, suspectul a fost supus unei anchete prin care procurorii încearcă să afle mai multe detalii despre practicile din zona pariurilor sportive nereglementate, promițiându-i lui Megerov o pedeapsă mai blândă dacă oferă informații.

„Diversele mărturii vorbesc despre sume între 15.000 și 20.000 de leva (n.r. 7.500-10.000 de euro) oferite de bărbatul ucis acuzatului pentru diverse evenimente sportive, până la mai multe... să zicem mai multe sume mari.

După aceea, acuzatul trebuia să plătească suma bărbatului ucis”, a declarat procurorul Dimitar Molev, potrivit bta.bg.

Deși probele adunate până acum nu indică în mod cert vinovăția suspectului, acesta a fost reținut în continuare din cauza trecutului său în care a mai comis infracțiuni sau a primit alte condamnări.

Meciul care ar fi fus la uciderea omului de afaceri a fost chiar cel disputat cu o zi înainte, Bulgaria - Estonia 0-0, deși nu se cunoaște tipul de pariu plasat, susține standardnews.com.

Filipov a fost înmormântat miercuri, la Plovdiv, iar mii de oameni au fost prezenți pentru a-și lua rămas bun de la patronul lui Botev.

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