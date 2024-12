Manchester City a ajuns ultima în Premier League, într-un clasament realizat pe lunile noiembrie și decembrie.

„Cetățenii” au adunat doar 4 puncte în 8 meciuri disputate în campionat de la 1 noiembrie.

Manchester City nu reușește să iasă din criză. Are o singură victorie în ultimele 12 partide oficiale și a coborât tocmai pe locul 7 în campionat.

Distanța față de Liverpool s-a mărit la 12 puncte, iar „cormoranii” au un meci mai puțin disputat!

Manchester City, ultima în Premier League în ultimele două luni

Pentru a sublinia situația dezastruoasă a echipei lui Guardiola, cei de la Onefootball au realizat un clasament în Premier League doar pe lunile noiembrie și decembrie.

Rezultatul e unul șocant: Manchester City este ultima clasată, locul 20, cu numai 4 puncte obținute în 8 meciuri!

Ierarhia e condusă de Chelsea, 18 puncte, însă pe doi este Liverpool cu 17 puncte, dar un meci mai puțin disputat.

City evoluează de Boxing Day, a doua zi de Crăciun, împotriva lui Everton.

Probleme mari și în Liga Campionilor

Situația nu e problematică doar în campionat, ci și în Liga Campionilor, unde City ocupă abia locul 22 în noul format al competiției.

Echipa lui Guardiola are doar 8 puncte în 6 meciuri și riscă să rateze calificarea în faza eliminatorie. Mai are două meciuri de jucat, primul cu PSG, formație aflată și ea sub amenințarea eliminării. Francezii sunt pe locul 25, cu 7 puncte.

18 trofee a câștigat Manchester City de la venirea lui Guardiola, cel mai important fiind Liga Campionilor, în 2023

Doar primele 24 merg se califică în primăvara europeană.