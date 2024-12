Neuer, eliminat Portarul legendar a văzut primul cartonaș roșu al carierei! Fără el, Bayern n-a rezistat în fața lui Leverkusen

Manuel Neuer (38 de ani), legendarul portar al celor de la Bayern Munchen, a văzut primul cartonaș roșu din carierea sa de fotbalist profesionist, în înfrângerea de pe teren propriu, 0-1, cu Bayer Leverkusen, din optimile Cupei Germaniei.

Căpitanul bavarezilor a fost titular în poarta lui Bayern la meciul de pe Alianz Arena, însă nu a rezistat nici măcar 20 de minute.

Manuel Neuer, eliminat pentru prima dată în carieră

În minutul 17 al partidei, la o ieșire hazardată, Manuel Neuer s-a ciocnit violent de Jeremie Frimpong, scăpat singur spre poarta acestuia, iar arbitrul partidei nu a stat pe gânduri și i-a acordat direct cartonașul roșu, în ciuda protestelor vehemente ale bavarezilor.

Manuel Neuer și Jeremie Frimpong, în cursa pentru minge/ Foto:IMAGO

Neamțul nu mai primise niciodată cartonaș roșu, în cele 958 de partide jucate pentru Bayern în toate competițiile.

Manuel Neuer: „Mi-am cerut scuze echipei”

În inferioritate numerică după eliminarea goalkeeperului neamț și fără golgheterul Harry Kane, indisponibil din cauza unei accidentări, Bayern a fost învinsă, 0-1, după un gol marcat de Adli, în minutul 69 al meciului.

La scurt timp după fluierul final, Neuer și-a cerut scuze pentru cartonașul primit

„Cartonașul roșu a decis meciul. Este dureros pentru noi și îmi pare rău. Mi-am cerut scuze echipei. În acea situație, am sperat că ar putea fi ofsaid. Nu mai pot schimba nimic. A fost o greșeală și trebuie să accept asta. Nu am de ales.

Evident, nu a fost ușor să continuăm să jucăm după aceea, dar am făcut o treabă foarte bună ca echipă. Am investit foarte mult și am încercat totul. Chiar nu ne poți învinui ca echipă”, a declarat Neuer, potrivit fcbayern.com