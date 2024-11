Marian Huja se apără   Acuzat de rasism de Selmani, fundașul celor de la Petrolul reacționează: „Minte! Nu am timp de drame”

PETROLUL - DINAMO 0-1. Marian Huja (25 de ani) spune că nu i-a adresat injurii rasiste lui Astrit Selmani (27 de ani), așa cum susține kosovarul.

În minutul 27, Selmani și Huja au avut un conflict și s-au ales amândoi cu câte un cartonaș galben.

La finalul meciului, kosovarul a cerut ca fundașul să fie suspendat din cauza comportamentului discriminatoriu la adresa sa.

„A continuat cu insultele la adresa familiei mele, au fost și chestiuni rasiste. Ce se întâmplă pe teren rămâne pe teren, iar ce se întâmplă în afara lui rămâne acolo”.

Marian Huja se apără în fața acuzațiilor lui Astrit Selmani: „De unde le scoate?”

Fundașul Petrolului susține că altercația dintre el și Selmani a fost doar una fizică și nu înțelege de ce atacantul kosovar ar minți în legătură cu așa ceva.

„ M-a surprins, nu este adevărat, am avut o altercație fizică, doar atât. Nu-mi stă în caracter, nici nu prea înjur jucătorii, poate îi lovesc, e un sport de contact, dar nu înjur în timpul meciurilor, nu e stilul meu.

A zis că am spus de o soră, de unde să știu eu că are o soră? A fost situația fizică, după a vrut să dea mâna cu mine. Dacă am vorbit așa urât, de ce a vrut să dăm mâna? Se contrazice.

Nu știu de ce a mințit, nu i-am zis nimic, nu e în caracterul meu, nu știu de unde le scoate. Eu nu sunt așa.

N-am zis nimic, nu i-am zis de familie, nimic, nu l-am înjurat, a fost altercație fizică, apoi l-am întrebat «What, what?» (nr. - „Ce, ce?”).

Cam atât a fost, acolo, asta a fost tot meciul. Am căzut unul peste altul, au fost nervi, dar atât”, a declarat Huja pentru fanatik.ro.

Huja, despre conflictul cu Selmani: „Nu am timp de drame”

Fundașul născut în Portugalia a mai afirmat că se va consulta cu Petrolul pentru a decide dacă îl va da în judecată pe Selmani.

„Nu înțeleg de ce a făcut așa, nu e frumos, vii la televizor și spui că Huja a zis asta și asta. Există video, să vadă, să-mi citească pe buze să vadă ce am zis.

E o chestie pe care trebuie să o vorbesc cu clubul, să vadă care e decizia. Nu sunt fericit cu situația, dar nu am de ce să mint, joc fotbal, nu am timp de drame, a fost altercație fizică, ăsta e fotbalul, mai sari pe unul, îi mai dai un picior, dar mă gândesc la meci.

Am jucat în străinătate de la 18 ani, în Danemarca, în Anglia, niciodată nu am avut o problemă, cu nimeni, nu există așa ceva”, a mai spus fundașul.