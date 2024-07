Naționala de fotbal a României a remizat, miercuri, la Frankfurt, contra Slovaciei, scor 1-1, și s-a calificat în optimile de finală ale EURO 2024.

În plus, jucătorii lui Edi Iordănescu au profitat de remiza dintre Ucraina și Belgia, scor 0-0, și au terminat Grupa E pe prima poziție.

Slovacii au deschis scorul în minutul 24, prin lovitura de cap a lui Ondrej Duda, însă România avea să egaleze în minutul 37, prin Răzvan Marin, dintr-o lovitură de la 11 metri scoasă de Ianis Hagi.

Răzvan Marin, golgheterul României la Campionatele Europene

Răzvan Marin a ajuns la două goluri marcate la EURO în carieră (după ce a punctat și-n meciul cu Ucraina) și este cel mai bun marcator al naționalei României la turneele finale de EURO, la egalitate cu Bogdan Stancu - cu 2 reușite.

Alți jucători cu câte un gol: Ladislau Boloni, Marcel Coraș, Florin Răducioiu, Viorel Moldovan, Cristi Chivu, Ionel Ganea, Dorinel Munteanu și Adrian Mutu.

Mijlocașul român s-a arătat mai încântat de faptul că echipa națională și-a îndeplinit obiectivul și s-a calificat în „optimi”, decât de faptul că și-a trecut numele pe lista marcatorilor.

„Înseamnă foarte mult această calificare. Ne bucurăm, ne-am îndeplinit obiectivul, acesta a fost obiectivul nostru de la bun început. Acum, va fi un singur meci și va fi cu totul altceva.

Cum am spus, ne bucurăm enorm, ne-am îndeplinit obiectivul, suntem foarte fericiți că am făcut milioane de români fericiți. Pe orice stadion unde am jucat am dominat mai ales in tribune și suntem foarte fericiți” , a declarat Răzvan Marin după meciul cu Slovacia, conform sport.ro.

Clasamentul Grupei E: