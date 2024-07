cazul Iorgulescu Multe accidente și puține condamnări în fotbalul românesc

După ce a condus băut și drogat și a comis un accident mortal de circulație, Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 13 ani și 8 luni de închisoare.

Dar joi i s-a anulat pedeapsa, printr-o procedură juridică foarte rar întâlnită, iar procesul va fi reluat.

Accidente cu victime au mai comis, de-a lungul timpului, și alte nume importante din fotbalul nostru.

de Petru Popescu

Cazul lui Mario Iorgulescu este doar ultimul în care au fost implicate staruri din fotbal, sau apropiați ai acestora, printre care:

Vasile Mironaș, condamnat la locul de muncă

Fotbalistul Gloriei Bistrița a ucis un tânăr și a rănit grav un altul, într-un accident petrecut în județul Bistrița-Năsăud, în 1998.

Mironaș a primit o condamnare de un an la locul de muncă.

Răzvan Pădurețu, închisoare cu executare

În 2014, fotbalistul a fost implicat într-un accident în cartierul Berceni din București: a lovit cu mașina un pieton, care a decedat.

Pădurețu a fugit de la locul accidentului, dar a fost identificat ulterior de polițiști. A primit 3 ani și 2 luni cu executare.

Răzvan Lucescu, acuzat de tatăl victimei

În septembrie 1991, o femeie de 23 de ani care se oprise în dreptul unui refugiu de pe DN1 a fost lovită de mașina în care se aflau Răzvan Lucescu, pe atunci portar la Sportul, și soția sa, care conducea.

Tatăl victimei a susținut ulterior că la volan era de fapt Lucescu, însă acest lucru nu a putut fi dovedit. Procurorii au dispus astfel neînceperea urmării penale împotriva lui Răzvan Lucescu, considerând că a fost vina victimei, care traversa neregulamentar.

Cezar Dinu a murit în accident

Ionuț Botezatu, fotbalist al divizionarei B Unirea Focsani, a intrat cu mașina in peretele unui supermarket.

Cezar Dinu, colegul lui Botezatu la Focsani, 27 de ani, a suferit un traumatism cranian sever, in urma căruia a si decedat

Adrian Iordache, accident pe autostradă

Fotbalist la Dinamo și provenind dintr-o familie cu funcții la IPJ Argeș, Iordache a fost implicat într-un incident în 2004, pe autostrada București-Pitești, în dreptul Combinatului Chimic Arpechim.

„Am pierdut controlul volanului fiindcă mă uitam la telefonul mobil. Am derapat, am tras stânga, am tras dreapta și m-am trezit in șanț. Nu am simțit că aș fi lovit pe cineva”, a spus Iordache la acel moment, după ce, la locul în care a părăsit carosabilul, a fost găsit cadavrul unui bărbat.

Fiul lui Constantin Dănilescu a lovit mortal un pieton

Dănilescu, antrenor la Centrul de copii și juniori din cadrul FC Dinamo și fiul directorului sportiv dinamovist de la acea vreme, Constantin Dănilescu, a lovit mortal un pieton în august 2001. Acesta traversa regulamentar pe o trecere de pietoni de la Piața Moghioroș. După 48 de ore de arest, Dănilescu a fost eliberat, iar cazul a fost clasat.

Marian Albu a intrat pe calea ferată

În 2000, Albu, care era trezorierul FRF la acea vreme, a provocat un accident în județul Brasov, la traversarea unei căi ferate.

Volkswagenul Polo condus de el a fost lovit de acceleratul București-Timișoara. Socrul lui Albu, Stefan Olaianos, 78 de ani, și-a pierdut viața.

Marius Iordache a ucis un biciclist

În 2004, fundașul Universității Craiova, Marius Iordache, aflat la volanul unui automobil Toyota Land Cruiser, a agățat un biciclist la intrarea în localitatea Bădoși.

Bărbatul de 29 de ani a murit pe loc, iar fotbalistul a fost absolvit de orice vină.

Silviu Lung, accident și condamnare cu suspendare

În 2013, fostul portar Silviu Lung a fost implicat într-un accident rutier mortal în localitatea Radovan, din Dolj.

Un om a decedat și alți trei au fost răniți, în urma acestui accident. Mașina lui Lung a circulat pe contrasens.

Peste trei ani, în martie 2016, fostul portar al echipei naţionale a fost condamnat la un an şi patru luni de închisoare, însă executarea pedepsei a fost suspendată. Firma de asigurări a fost pusă, prin sentință, să achite daune victimelor accidentului.

Tibor Selymes, achitat după 12 ani

În ianuarie 2012, în localitatea Timişul de Jos, din judeţul Braşov, o mașină în care se afla Tibor Selymes, fostul jucător al echipei naționale, și soția sa, a lovit un autoturism în care erau patru militari. Unul dintre militari a fost grav rănit. Selymes a pretins că nu el, ci soția sa conducea.

Fostul fotbalistul, antrenor la momentul accidentului, a plecat de la locul impactului. Maşina în care se afla Selymes, un BMW, aparţinea Clubului de Fotbal Astra Ploieşti, unde acesta a fost antrenor. Mai mulţi martori au declarat atunci că Selymes conducea.

În 2016, Procurorii DNA au cerut instanţei şi au obţinut redeschiderea acestui dosar, deoarece aveau suspiciuni că Tibor Selymes ar fi minţit cu privire la persoana care conducea, conform Orange Sport.

În martie 2024, Tibor Selymes a fost achitat în acest proces. ”În sfârșit, s-a făcut dreptate, nici nu mai știu după câți ani. Am primit ce trebuia să primim, adică achitare. E achitare definitivă. Era o nedreptate uriașă”, a spus el, pentru ProSport.

Mario Iorgulescu, băut, drogat, plecat în Italia

În octombrie 2023, Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat pe Mario Iorgulescu, băiatul șefului LPF Gino Iorgulescu, la 13 ani şi 8 luni de închisoare. ÎCCJ a decis joi, 20 iunie 2024, ca sentința să se șteargă și procesul să se rejudece în faza de apel.

Conform unor surse judiciare citate de Agerpres, doi dintre judecătorii din completul de trei – Adriana Ispas şi Lia Savonea – au votat pentru rejudecarea dosarului, în timp ce Dan Andrei Ene a opinat că recursul în casaţie ar trebui respins.