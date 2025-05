I-a spart o sticlă-n cap! VIDEO. Scene de o violență extremă la Belgrad, cu jucătorii lui Partizan implicați: „Rănile sunt grave”

Patru baschetbaliști străini ai lui Partizan Belgrad s-au bătut în centrul capitalei Serbiei chiar cu fani ai alb-negrilor.

Americanul Carlik Jones a fost filmat lovind un suporter cu sticla în cap: „Rănile sunt grave”.

Un fost jucător al lui Răzvan Lucescu s-a aflat în acel club de noapte. Cum a reacționat fotbalistul.

Imagini terifiante, o bătaie de stradă violentă, nocturnă, în plin centrul capitalei sârbe Belgrad.

Patru jucători ai lui Partizan implicați

Incidentele s-au petrecut luni la primele ore ale dimineții, un videoclip fiind postat mai târziu, pe rețelele de socializare.

Scenele îngrozitoare, înregistrate de la etaj, dezvăluie și identitatea unora dintre cei implicați.

Printre ei, patru jucători ai echipei de baschet Partizan, potrivit cotidianului local Telegraf:

Carlik Jones, 27 de ani, american care are și cetățenia Sudanului de Sud.

Sterling Brown, 30 de ani, american.

Isaac Bonga, 25 de ani, german.

Frank Ntilikina, 26 de ani, francez.

Toți au venit la Partizan în 2024.

Americanul Jones a lovit fanul cu sticla

Jurnaliștii sârbi susțin că incidentul ar fi fost declanșat de insultele rasiste la adresa persoanelor cu care se aflau baschetbaliștii într-un club de noapte din Belgrad. Sportivii ar fi reacționat pentru le proteja pe tinerele care-i însoțeau.

Totul a degenerat într-o confruntare extrem de dură, afară, pe stradă, în fața clubului.

Cei cu care s-au bătut ar fi chiar suporteri ai alb-negrilor.

Jones apare în imagini spărgând o sticlă în capul unui fan. Acesta se prăbușește pe asfalt, rănit grav, fără suflare. Americanul aruncă restul sticlei spre el.

La sosirea poliției, jucătorii dispăruseră, dar se așteaptă ca ei să fie chemați la secție pentru mărturie.

Fost jucător al lui Răzvan Lucescu se afla în club. Prijovic: „A suferit răni grave”

Conform aceluiași Telegraf, actorul sârb Sergej Trifunovic a distribuit înregistrarea video și a comentat ironic.

„Charles Barkley o spune bine: «Cu cât intri mai mult în necazuri, cu atât ești mai slab»”, a scris fanul lui Partizan.

Presa belgrădeană a susținut că alături de cei patru baschetbaliști s-ar fi aflat și fostul fotbalist Aleksandar Prijovic, 35 de ani, ex-internațional serb, care a jucat la PAOK în primul mandat al lui Răzvan Lucescu, 2017-2019.

Prijovic a reacționat cu o postare pe social media.

„Nu a existat nicio tensiune cât am fost prezent acolo. Am părăsit clubul cu zece minute înaintea incidentelor și nu am avut niciun contact cu jucătorii de baschet ai lui Partizan”, a comentat acesta pe Instagram.

Bărbatul care a fost lovit în cap cu o sticlă e suporter al lui Partizan și, din câte am aflat, a suferit răni grave, cu consecințe pe viață Aleksandar Prijovic, fost fotbalist sârb

Prijovic a mai scris: „Dacă vreți să justificați acest incident, vă rog să nu-mi menționați numele în contextul rasismului afirmând că am avut vreun rol în ceea ce s-a întâmplat. Condamn orice formă de rasism și violență”.

