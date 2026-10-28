„Au apreciat munca mea” Marius Baciu, după explozia lui Boutoutaou: „Degeaba joci un meci bine” +62 foto
Marius Baciu. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

„Au apreciat munca mea” Marius Baciu, după explozia lui Boutoutaou: „Degeaba joci un meci bine”

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 28.10.2026, ora 14:39
alt-text Actualizat: 28.10.2026, ora 14:39
  • Marius Baciu (51 de ani), fostul antrenor al FCSB-ului, a vorbit despre forma bună a roș-albaștrilor după venirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani).
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB a câștigat toate cele trei meciuri disputate în Superliga de la instalarea lui Reghecampf, inclusiv derby-ul cu Rapid, scor 4-1.

China nu-l iartă pe Mbappe! Meciurile din La Liga nu vor fi transmise! Reacție dură după scuzele trimise de Real Madrid
Citește și
China nu-l iartă pe Mbappe! Meciurile din La Liga nu vor fi transmise! Reacție dură după scuzele trimise de Real Madrid
Citește mai mult
China nu-l iartă pe Mbappe! Meciurile din La Liga nu vor fi transmise! Reacție dură după scuzele trimise de Real Madrid

Marius Baciu explică forma bună a FCSB-ului: „Și eu așteptam foarte mult pauza asta”

Marius Baciu, care a antrenat FCSB timp de patru luni, a spus că aștepta pauza pentru meciurile echipelor naționale, ca să-i pregătească mai bine pe jucătorii veniți în vară.

De această pauză a beneficiat însă Laurențiu Reghecampf, care i-a luat locul.

„Îmi pare bine că echipa arată din ce în ce mai bine. Și eu așteptam foarte mult pauza asta pentru echipa națională, pentru că toți jucătorii noi nu aveau pregătirea necesară, la nivelul jucătorilor care au fost în cantonament.

Toți jucătorii, în afară de Labonne, au venit după perioada de cantonament. Normal că e greu.

Eu am zis mereu că sunt jucători de calitate, care o să arate din ce în ce mai bine după o perioadă de pregătire”, a declarat Marius Baciu.

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (62 imagini)

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+62 Foto
labels.photo-gallery

Baciu, despre Boutoutaou: „Nu cred că sunt prea mulți jucători ca el în România”

Marius Baciu a vorbit și despre Aymen Boutoutaou, unul dintre cei mai buni fotbaliști ai FCSB-ului în victoria cu Rapid.

„Boutoutaou trebuie să aibă continuitate. Nea Gigi e un patron pretențios. Degeaba joci un meci bine dacă nu ai continuitate. Se poate întâmpla din nou să nu aibă încredere.

Dar Boutoutaou e un jucător bun, cum nu cred că sunt prea mulți în România. Sunt discuții care mă depășesc, dar nu cred că făcea niciun schimb cu Craiova pentru Nsimba.

Trebuie să se învețe cu criticile patronului. L-am văzut apăsat de foarte multe lucruri, dar își revine absolut imediat.

E inventiv, e foarte prietenos în vestiar și trece mai ușor peste unele momente. Când am fost eu, dar văd că și acum, am observat că le e foarte drag celorlalți colegi. Normal că îi e mai ușor să-și revină”, a explicat Baciu.

VIDEO. Boutoutaou a marcat golul de 4-1 în derby-ul FCSB - Rapid

Marius Baciu, despre meciul Gloria Bistrița - FCSB: „Victoria e cea mai importantă, nu scorul”

FCSB va întâlni Gloria Bistrița mâine, 29 octombrie, în etapa #2 a grupelor Cupei României.

„Nu contează scorul, nu e vorba de valoare. E vorba de Cupă. Sută la sută cred că vor băga și jucători pe care vor să-i vadă, să le dea minute.

Nu cred că o să conteze scorul, ci rezultatul. În prima etapă s-a trecut cu bine, s-a obținut o victorie.

Iar victoria e cea mai importantă, nu scorul. O să-i liniștească. Cu șase puncte merg mai departe sută la sută”, a spus fostul antrenor.

Baciu, despre lupta la titlu: „FCSB are un lot echilibrat”

După primele 13 etape, FCSB ocupă locul 6 în Superliga, cu 21 de puncte, la nouă în spatele liderului Dinamo.

„E bine când vii din urmă. E foarte greu să te menții acolo sus. Dinamo a arătat o echipă bună în campionat.

Problemele or să vină când apar suspendări, accidentări. Atunci o să fie diferența. FCSB are un lot echilibrat.

Cred și știu și ei ce au de făcut, să mai aducă doi-trei jucători. Aici contează cum știi să gestionezi unele momente”, a explicat acesta.

În viața unei echipe se pot întâmpla multe lucruri, accidentări, suspendări, cupe, cupe europene, în cazul Craiovei. Pot profita echipe care nu au atât de multe jocuri Marius Baciu, fost antrenor la FCSB

Marius Baciu, despre plecarea de la FCSB: „Am fost antrenorul echipei pe care am iubit-o cel mai mult”

Întrebat când ar putea reveni pe banca unei echipe, Baciu a spus că a avut deja discuții, dar nu știe când va începe un nou proiect.

„Nu știu când revin pe bancă. Au fost discuții. Eu iau numai ce e bun din ce a fost la FCSB. Și ce a fost rău a fost bun, dar nu văd ceva rău.

Am fost antrenorul echipei pe care am iubit-o cel mai mult și care m-a făcut ce sunt astăzi. Am avut șansa asta.

Văd impactul foarte OK vizavi de mine, oameni de fotbal care au apreciat munca mea, chiar dacă n-au fost rezultatele pe care ni le-am dorit.

Eu sunt conștient de ceea ce s-a întâmplat. Lucrurile au mers cum au mers, nu pot veni peste noapte rezultatele cu mulți jucători noi”, a încheiat Baciu.

15 meciuri
a disputat FCSB sub comanda lui Marius Baciu, perioadă în care a obținut 6 victorii, 3 remize și a suferit 6 înfrângeri

Baciu, despre scandările de pe stadioane: „Nu e normal”

Fostul antrenor al FCSB-ului a fost întrebat și despre scandalul provocat de scandările rasiste de la derby-ul cu Rapid.

„De când jucam noi erau lucrurile astea. Nu știu dacă trebuie să ne apese lucrurile astea, suntem totuși pe stadion. Și eu, și mulți am fost înjurați, făcuți în toate felurile.

Nu-i normal, sincer vă spun. Ar trebui să fim mai echilibrați. Galeriile au niște cântece, dar eu nu prea le-am băgat în seamă niciodată.

Noi am fost tot timpul prieteni cu adversarii, nu cred că ne apăsau cântecele. Toți cred că am avut colegi de etnie romă sau maghiară în vestiar, dar nu ne interesau lucrurile astea.

Într-adevăr, acum sunt foarte mulți jucători de culoare… Să se dea sancțiuni, nu știu ce să zic.

Degeaba mă întrebați pe mine, nu știu ce să zic, avem Federație și Ligă, ele trebuie să tragă la răspundere”, a declarat Baciu.

Citește și

Răsturnare de situație și un mare semn de întrebare în Israel. Ce urmează după alegerile dramatice de ieri
Răsturnare de situație și un mare semn de întrebare în Israel. Ce urmează după alegerile dramatice de ieri
Răsturnare de situație și un mare semn de întrebare în Israel. Ce urmează după alegerile dramatice de ieri
Marius Baciu fcsb
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:35
„Asta voi face mereu, cu orice risc!” Șumudică cere măsuri reale contra rasismului de pe stadioane: „M-au felicitat jucătorii africani de la U Cluj”
„Asta voi face mereu, cu orice risc!” Șumudică cere măsuri reale contra rasismului de pe stadioane:  „M-au felicitat jucătorii africani de la U Cluj”
23:50
U Cluj, încă un episod de rasism Șumudică a vrut să scoată CFR-ul de pe teren. Ce s-a auzit din tribune
U Cluj, încă un episod de rasism Șumudică a vrut să scoată CFR-ul de pe teren. Ce s-a auzit din tribune
06:45
Cât costă biletele la Mondialul U17 România va întâlni Mexic, Venezuela și Camerun în faza grupelor
Cât costă biletele la Mondialul U17 România va întâlni Mexic, Venezuela și Camerun în faza grupelor
23:25
„Sunt în stare de șoc” Soția campionului mondial s-a aflat într-un tren din spatele uneia dintre garniturile feroviare implicate în tragedia din Spania
„Sunt în stare de șoc” Soția campionului mondial s-a aflat într-un tren din spatele uneia dintre garniturile feroviare implicate în  tragedia din Spania
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Top stiri
Scandal la anti-doping Suspiciuni și acuzații după ce noul contract prin care sunt testați sportivii români a fost atribuit unei firme înființate luna trecută
Investigatii
28.10
Scandal la anti-doping Suspiciuni și acuzații după ce noul contract prin care sunt testați sportivii români a fost atribuit unei firme înființate luna trecută
Citește mai mult
Scandal la anti-doping Suspiciuni și acuzații după ce noul contract prin care sunt testați sportivii români a fost atribuit unei firme înființate luna trecută
Săpunaru, amenințări în direct Radu Naum a intervenit după atacul vulgar: „Poftim? Ai tu grijă cum vorbești!”
Superliga
28.10
Săpunaru, amenințări în direct Radu Naum a intervenit după atacul vulgar: „Poftim? Ai tu grijă cum vorbești!”
Citește mai mult
Săpunaru, amenințări în direct Radu Naum a intervenit după atacul vulgar: „Poftim? Ai tu grijă cum vorbești!”
„O fi rasism?” FOTO. Imaginea postată de MM Stoica după scandalul iscat la FCSB - Rapid: „Se autosesizează cineva?”
Superliga
28.10
„O fi rasism?” FOTO. Imaginea postată de MM Stoica după scandalul iscat la FCSB - Rapid: „Se autosesizează cineva?”
Citește mai mult
„O fi rasism?” FOTO. Imaginea postată de MM Stoica după scandalul iscat la FCSB - Rapid: „Se autosesizează cineva?”
Ore decisive pentru Călin Georgescu: astă-seară va fi eliberat sau rămâne în arest preventiv. Zeci de susținători, pe trepte la Curtea de Apel București, în așteptarea verdictului
B365
28.10
Ore decisive pentru Călin Georgescu: astă-seară va fi eliberat sau rămâne în arest preventiv. Zeci de susținători, pe trepte la Curtea de Apel București, în așteptarea verdictului
Citește mai mult
Ore decisive pentru Călin Georgescu: astă-seară va fi eliberat sau rămâne în arest preventiv. Zeci de susținători, pe trepte la Curtea de Apel București, în așteptarea verdictului

Echipe/Competiții

fcsb 70 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 18 rapid 51 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share