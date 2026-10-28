„Au apreciat munca mea” Marius Baciu, după explozia lui Boutoutaou: „Degeaba joci un meci bine”

Marius Baciu (51 de ani), fostul antrenor al FCSB-ului, a vorbit despre forma bună a roș-albaștrilor după venirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani).

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FCSB a câștigat toate cele trei meciuri disputate în Superliga de la instalarea lui Reghecampf, inclusiv derby-ul cu Rapid, scor 4-1.

Marius Baciu explică forma bună a FCSB-ului : „Și eu așteptam foarte mult pauza asta”

Marius Baciu, care a antrenat FCSB timp de patru luni, a spus că aștepta pauza pentru meciurile echipelor naționale, ca să-i pregătească mai bine pe jucătorii veniți în vară.

De această pauză a beneficiat însă Laurențiu Reghecampf, care i-a luat locul.

„Îmi pare bine că echipa arată din ce în ce mai bine. Și eu așteptam foarte mult pauza asta pentru echipa națională, pentru că toți jucătorii noi nu aveau pregătirea necesară, la nivelul jucătorilor care au fost în cantonament.

Toți jucătorii, în afară de Labonne, au venit după perioada de cantonament. Normal că e greu.

Eu am zis mereu că sunt jucători de calitate, care o să arate din ce în ce mai bine după o perioadă de pregătire”, a declarat Marius Baciu.

Baciu, despre Boutoutaou: „Nu cred că sunt prea mulți jucători ca el în România”

Marius Baciu a vorbit și despre Aymen Boutoutaou, unul dintre cei mai buni fotbaliști ai FCSB-ului în victoria cu Rapid.

„Boutoutaou trebuie să aibă continuitate. Nea Gigi e un patron pretențios. Degeaba joci un meci bine dacă nu ai continuitate. Se poate întâmpla din nou să nu aibă încredere.

Dar Boutoutaou e un jucător bun, cum nu cred că sunt prea mulți în România. Sunt discuții care mă depășesc, dar nu cred că făcea niciun schimb cu Craiova pentru Nsimba.

Trebuie să se învețe cu criticile patronului. L-am văzut apăsat de foarte multe lucruri, dar își revine absolut imediat.

E inventiv, e foarte prietenos în vestiar și trece mai ușor peste unele momente. Când am fost eu, dar văd că și acum, am observat că le e foarte drag celorlalți colegi. Normal că îi e mai ușor să-și revină”, a explicat Baciu.

VIDEO. Boutoutaou a marcat golul de 4-1 în derby-ul FCSB - Rapid

Marius Baciu, despre meciul Gloria Bistrița - FCSB: „Victoria e cea mai importantă, nu scorul”

FCSB va întâlni Gloria Bistrița mâine, 29 octombrie, în etapa #2 a grupelor Cupei României.

„Nu contează scorul, nu e vorba de valoare. E vorba de Cupă. Sută la sută cred că vor băga și jucători pe care vor să-i vadă, să le dea minute.

Nu cred că o să conteze scorul, ci rezultatul. În prima etapă s-a trecut cu bine, s-a obținut o victorie.

Iar victoria e cea mai importantă, nu scorul. O să-i liniștească. Cu șase puncte merg mai departe sută la sută”, a spus fostul antrenor.

Baciu, despre lupta la titlu: „FCSB are un lot echilibrat”

După primele 13 etape, FCSB ocupă locul 6 în Superliga, cu 21 de puncte, la nouă în spatele liderului Dinamo.

„E bine când vii din urmă. E foarte greu să te menții acolo sus. Dinamo a arătat o echipă bună în campionat.

Problemele or să vină când apar suspendări, accidentări. Atunci o să fie diferența. FCSB are un lot echilibrat.

Cred și știu și ei ce au de făcut, să mai aducă doi-trei jucători. Aici contează cum știi să gestionezi unele momente”, a explicat acesta.

În viața unei echipe se pot întâmpla multe lucruri, accidentări, suspendări, cupe, cupe europene, în cazul Craiovei. Pot profita echipe care nu au atât de multe jocuri Marius Baciu, fost antrenor la FCSB

Marius Baciu, despre plecarea de la FCSB: „Am fost antrenorul echipei pe care am iubit-o cel mai mult”

Întrebat când ar putea reveni pe banca unei echipe, Baciu a spus că a avut deja discuții, dar nu știe când va începe un nou proiect.

„Nu știu când revin pe bancă. Au fost discuții. Eu iau numai ce e bun din ce a fost la FCSB. Și ce a fost rău a fost bun, dar nu văd ceva rău.

Am fost antrenorul echipei pe care am iubit-o cel mai mult și care m-a făcut ce sunt astăzi. Am avut șansa asta.

Văd impactul foarte OK vizavi de mine, oameni de fotbal care au apreciat munca mea, chiar dacă n-au fost rezultatele pe care ni le-am dorit.

Eu sunt conștient de ceea ce s-a întâmplat. Lucrurile au mers cum au mers, nu pot veni peste noapte rezultatele cu mulți jucători noi”, a încheiat Baciu.

15 meciuri a disputat FCSB sub comanda lui Marius Baciu, perioadă în care a obținut 6 victorii, 3 remize și a suferit 6 înfrângeri

Baciu, despre scandările de pe stadioane: „Nu e normal”

Fostul antrenor al FCSB-ului a fost întrebat și despre scandalul provocat de scandările rasiste de la derby-ul cu Rapid.

„De când jucam noi erau lucrurile astea. Nu știu dacă trebuie să ne apese lucrurile astea, suntem totuși pe stadion. Și eu, și mulți am fost înjurați, făcuți în toate felurile.

Nu-i normal, sincer vă spun. Ar trebui să fim mai echilibrați. Galeriile au niște cântece, dar eu nu prea le-am băgat în seamă niciodată.

Noi am fost tot timpul prieteni cu adversarii, nu cred că ne apăsau cântecele. Toți cred că am avut colegi de etnie romă sau maghiară în vestiar, dar nu ne interesau lucrurile astea.

Într-adevăr, acum sunt foarte mulți jucători de culoare… Să se dea sancțiuni, nu știu ce să zic.

Degeaba mă întrebați pe mine, nu știu ce să zic, avem Federație și Ligă, ele trebuie să tragă la răspundere”, a declarat Baciu.

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