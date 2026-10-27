Se strânge lațul pentru FCSB! FRF va deschide procedură disciplinară dacă LPF nu va lua măsuri sau nu va face o sesizare pentru rasismul din derby

FCSB - Rapid a conținut scandări rasiste ale suporterilor roș-albaștrilor: „Am avut și vom avea mereu boală pe țigani”.

FRF așteaptă să vadă dacă LPF, organizatorul Superligii, va face vreo sesizare cu privire la incident. Dacă Liga nu va lua vreo decizie, atunci Federația va acționa

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Scandalul de rasism de la derby-ul FCSB - Rapid nu va rămâne fără urmări pentru FCSB.

În timpul și la finalul meciului, galeria roș-albaștrilor a dat tonul unor scandări rasiste: „Am avut și vom avea mereu boală pe țigani, ne p..m pe ei la infinit, m..e lu Rapid”.

Scandarea a fost preluată și de publicul prezent în restul arenei și a fost aplaudată, după joc, de fotbaliștii echipei lui Laurențiu Reghecampf.

Poziția LPF, prin vocea lui Justin Ștefan

Arbitrul meciului, Horațiu Feșnic, nu a sancționat în nici un mod acest derapaj, pe parcursul celor 90 de minute, în vreme ce Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a spus că e nevoie de măsuri pe viitor și a indicat tot arbitrul ca factor determinant în luarea unor decizii, susținând că ar putea chiar decide suspendarea jocului.

Totuși, pentru rasismul de sâmbătă seara, de la derby-ul FCSB - Rapid, conform informațiilor GOLAZO.ro, FRF așteaptă să vadă dacă organizatorul de competiție va face vreun demers oficial pentru a fi luate măsuri împotriva derapajelor.

Surse din FRF: „Ne activăm noi dacă nimeni de la LPF nu o va face!”

În caz contrar, Federația va solicita deschiderea unei proceduri disciplinare, așa cum s-a mai întâmplat și în alte cazuri, în carte acest demers a fost realizat de cel responsabil cu așa ceva: secretarul general de la Casa Fotbalului, Radu Vișan.

FRF va urmări dacă observatorul a notat ceva în raport și dacă la Comisia de Disciplină va exista un caz pe acest subiect.

„Dacă nu va fi nici o astfel de speță, pe ceea ce s-a petrecut sâmbătă, atunci FRF se va activa în acest caz” , au declarat surse din interiorul Federației pentru GOLAZO.ro.

Ce a atacat FCSB, cine a fost observator de joc

FCSB a atacat, la rândul ei, faptul că suporterii Rapidului n-au respectat momentul de reculegere ținut înainte de start pentru Viorel Păunescu, dar și că au scandat cântece ale căror versuri conțineau înjurături la adresa roș-albaștrilor.

Observatorul de joc al derby-ului de sâmbătă a fost Eduard Alexandru, probabil cel mai experimentat supervizor din corpul observatorilor de Liga 1 din acest moment.

Ce măsuri sunt prevăzute în Regulamentul Disciplinar

Dacă FRF va face sesizare, prin intermediul secretarului general, atunci pe baza probelor din mass-media, dar și din timpul transmisiunii meciului, dosarul va ajunge pe masa Comisiei de Disciplină, iar FCSB va fi judecată pentru rasism.

Există un punct în Regulamentul Disciplinar al FRF care prevede sancțiuni pentru acest gen de evenimente. Denumit „Rasismul. Xenofobia. Discriminarea. Denigrarea”, articolul 54 prevede sancțiuni clare atât pentru clubul vinovat, cât și pentru jucători, oficiali și spectatorii care se fac vinovați.

Ce prevede articolul 54 referitor la jucători, antrenori și oficiali acuzați de rasism:

„Orice persoană care, în mod public, discriminează sau denigrează pe altcineva într-o manieră jignitoare pe motive de rasă, culoare, limbă, religie, sex, origine etnică sau care comite o altă faptă având acest caracter, va fi suspendată pentru 6 jocuri la toate nivelurile, în cazul jucătorilor, echipei tehnice şi antrenorilor şi 4 luni pentru oficiali. În plus, clubul căruia aparține făptuitorul va fi sancționat o penalitate sportivă de la 5.000 la 60.000 de lei, la fiecare nouă abatere de același tip penalitatea urmând a fi majorată cu ½ față de cea aplicată anterior. La atingerea pragului maxim clubul va fi sancținat gradual cu programarea jocurilor fără spectatori de la 1 la 4 etape cumulat cu o penalitate sportivă de 60.000 lei. Dacă acesta este un oficial asimilat, penalitatea va fi de la 10.000 la 80.000 de lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi în cazul în care o persoană are un comportament xenofob, ofensator sau care hărţuieşte o altă persoană pe astfel de motive”.

Ce prevede articolul 54 referitor la cluburile de care aparțin spectatorii acuzați de rasism:

„Dacă spectatorii afişează inscripţii conţinând sloganuri discriminatorii, denigratoare, rasiste, xenofobe sau se fac vinovaţi de alte comportări de acest fel la un joc, organul jurisdicţional va aplica o sancţiune de la 5.000 la 70.000 de lei clubului pe care l-au susţinut spectatorii respectivi, la fiecare nouă abatere de același tip penalitatea urmând a fi majorată cu ½ față de cea aplicată anterior. La atingerea pragului maxim clubul va fi sancționat cu măsura programării unui joc fără spectatori cumulat cu o penalitate sportivă de 70.000 lei. Dacă spectatorii nu pot fi identificaţi ca suporteri ai unuia dintre cluburi, va fi sancţionat clubul gazdă, în mod corespunzător”.

Ce prevede articolul 54 referitor la spectatorii care sunt identificați în mod clar că sunt vinovați de rasism:

„Orice spectator care se face vinovat de abaterile arătate la alin. 1 şi 2 de mai sus, va fi sancționat cu interzicerea accesului în stadion pentru cel puţin doi ani”.

Ce prevede articolul 54, ca sancțiuni suplimentare, referitor la cluburi:

„În funcție de circumstanțe, organul disciplinar poate aplica și alte sancțiuni clubului responsabil, cum ar fi: interzicerea organizării jocurilor pe propriul stadion de la 2 la 10 jocuri, pierderea jocului prin forfait, scăderea a 2-6 puncte sau excluderea din competiție”.

Gigi Becali și Mihai Stoica, oamenii care conduc FCSB, au respins luni, în intervențiile pe care le-au avut la Digi și Prima Sport, că suporterii roș-albaștrilor s-ar face vinovați de rasism. Cei doi au susținut că titulatura de țigani e o poreclă pe care cei de la Rapid și-au asumat-o acum foarte mulți ani, iar scandările nu pot fi catalogate ca rasiste.

În schimb, clubul Rapid a emis un comunicat, luni seară, în care a combătut această teorie.

Ce a susținut Rapid în comunicat:

„În urma declarațiilor apărute în spațiul public legate de așa zisa «poreclă» a clubului nostru, considerăm necesară o clarificare. O poreclă nu devine legitimă doar pentru că este folosită de mult timp sau pentru că ea a fost transformată într-un cântec de galerie. Există o diferență fundamentală între o denumire simbolică, asumată de cei cărora li se adresează, și un termen impus din exterior, folosit pentru a umili sau a jigni. A folosi ca apelativ o identitate simbolică asociată clubului și suporterilor săi, precum «los blancos», «nerazzurii», «câinii» sau «lupii» nu este același lucru cu a folosi denumirea unei etnii pentru a denigra adversarul. Nu putem pune semnul egal între cele două situații și mai ales nu putem transforma repetarea unei insulte într-o justificare pentru folosirea ei. Rivalitatea sportivă nu justifică discriminarea. Atunci când apartenența etnică este folosită ca instrument de umilire, în mod cert nu mai vorbim doar despre tachinări între galerii.

FC Rapid nu încurajează și nu legitimează insultele la adresa adversarilor, indiferent de suporterii oricărei echipe le rostesc. Însă nu despre dreptul de a jigni discutăm, ci despre responsabilitatea de a nu transforma identitatea unei comunități într-un motiv de dispreț. În 2026, nu ar trebui să mai fie nevoie să explicăm de ce originea etnică a unui om nu poate fi folosită pentru a-l umili. Faptul că un asemenea comportament a devenit obișnuință în anumite contexte nu îl face acceptabil. Rivalitatea în fotbal este normalitate, dar rasismul NU!”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport