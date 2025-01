„Și acum sunt marcat” Marius Baciu, dezvăluiri despre momentul în care a fost ridicat de mascați chiar de pe teren: „În halul ăsta?”. Legătura cu Liviu Dragnea

Marius Baciu (49 de ani) a vorbit despre un moment delicat din 2019, pe vremea când o antrena pe Turris Turnu Măgurele în Liga 2.

Fostul antrenor a fost ridicat de mascați la finalul unui meci cu Sportul Snagov. La cinci ani de la acel moment, Baciu a dezvăluit și motivele.

Fostul jucător este de părere că tot ce i s-a întâmplat la acea vreme a fost cauzat de luptele politice de la acea vreme, echipa la care antrena fiind patronată de fiul lui Liviu Dragnea.

Marius Baciu: „Am fost victima unei situații politice”

În noiembrie 2019, Marius Baciu a fost ridicat de mascați în timpul meciului de Liga 2 Sportul Snagov - Turris Turnu Măgurele, pentru o presupusă luare de mită.

Fostul fotbalist de la Steaua este de părere că tot ce i s-a întâmplat a fost cauzat de luptele politice în care era angrenată conducerea clubului la care antrena.

„Eu şi acum sunt marcat. Apropiaţii, familia, toţi ştiu situaţia. Am încercat să mă retrag din tot, după ce am văzut ce mi se poate întâmpla. N-am mai vrut să aud despre fotbal, de nimic.

Cum s-a întâmplat? Cred că am fost victima unei situaţii politice, aşa vreau să cred. Situaţia era între alegeri, eram antrenorul lui Turris, echipa băiatului lui Dragnea (n.r. - Liviu Dragnea).

Aveam o relaţie şi am o relaţie bună şi acum cu Ştefan, cel care finanţa echipa. Eu am înţeles după că toată situaţia (n.r. - momentul reţinerii) trebuia să se petreacă la hotelul domnului Dragnea, adică să vină să mă ia.

Justificarea lor nu a fost că au venit după mine, justificarea mascaţilor a fost că au venit ca să nu degenereze situaţia, ca să nu escaladeze. Mă, în halul ăla, cu patru maşini?

Zici că eram cel mai mare bandit din lume. Am crezut că vine cineva cu tortul, că e o farsă, nici nu puteam citi foaia: «Sunteţi citat pentru luare de mită».

2022 este anul când cazul lui Marius Baciu a fost clasat

Până la tribunal... nu m-au luat cu cătuşe, mi-au zis că trebuie să-i urmez. Noi am venit în Bucureşti şi am înţeles că la hotelul lui Dragnea trebuia să se întâmple tot, cu camere.

În presă se scria despre afacerile mele cu Dragnea, afacerile mele necurate. Nu am avut vreo afacere. Am încercat să fac doar o fermă, o şcoală de fotbal, dar fără legătură cu domnul Dragnea”, a declarat Baciu, în podcastul „SportCast cu Sile”, realizat de editorialistul GOLAZO.ro, Silviu Tudor Samuilă.

Marius Baciu, despre motivul din spatele acuzațiilor

Baciu a explicat întâmplarea de la care a pornit dosarul de luare de mită.

Fostul antrenor a dezvăluit că tatăl unui jucător a donat o sumă de bani clubului, considerând că astfel fiul său va avea garantat un loc de titular.

„Un jucător pe care l-am avut la Daco-Getica, că de acolo s-au legat ei, s-a dus prin tatăl lui... Era un copil acceptat de mine la Daco-Getica, un copil care a dat o probă şi a venit printr-o altă conjunctură, că ar veni cu sponsorizare la noi la club... te bucuri de orice bănuţ.

A venit, iar copilul nu era prost, l-am primit să se antreneze şi să vedem care e situaţia.

Noi am luat suma de bani, 2.000 de euro, şi l-am chemat să vină să-i facem document de sponsorizare, dar nu era la stadion, că birourile clubului erau în altă parte. El a zis că mai vine cu nişte bani şi că facem pe toată suma. Ok, a făcut pregătirea şi nu ştiu ce.

După care am primit nişte telefoane de pe nişte numere ciudate «Eu sunt tatăl lui x, mă aşteptam la altceva». Că-l bag pe fiul lui, el punea presiune că mi-a dat banii ăştia şi eu nu-l bag pe fiul său.

3 titluri de campion a câștigat Marius Baciu în tricoul celor de la Steaua București

Eu i-am zis că am avut discuţia cu fiul lui şi cu un prieten, că în baza asta poate veni, dar dacă va merita va juca, dar nu am promis că bag pe nimeni. Am băgat un milion de euro aproape într-o şcoală de fotbal. Păi, mă compromit la 2.000 de euro?

Eu l-am chemat pe copil după câteva telefoane, i-am dat înapoi banii şi i-am zis «Nu te supăra, nu pot lucra cu tine, meriţi mai mult».

El explica cum e tatăl lui, că e despărţit de maică-sa, pune presiune, că a fost şi la alte echipe.

I-am dat banii, iar inspiraţia metodistului meu a fost că a înregistrat toată discuţia, cu martori, cum i-am dat banii înapoi şi ce vorbea copilul. I-am spus să se ducă în altă parte şi i-am dat banii”, a continuat Baciu.

Cum a ajuns să fie ridicat de mascați

Chiar dacă Baciu s-a înțeles, inițial, cu jucătorul, fostul antrenor a dezvăluit că tatăl fotbalistului a pus presiune pe acesta să facă plângere.

„După faza asta, din orgoliul lui taică-su, îl trimite la FRF să facă plângere împotriva mea, că eu i-am cerut bani. La FRF, când s-a dus copilul, federaţia a zis că trebuie să se ducă la poliţie.

Mă chemau pe mine şi le explicam. Avocatul meu a zis că federaţia a procedat corect, însă eu pe moment m-am supărat şi pe federaţie, că dacă vine oricine să facă o plângere dai mai departe fără să mă chemi pe mine?

FRF i-a luat declaraţie, dar Comisia de Integritate a dat la poliţie cazul, iar, când s-a văzut că e vorba despre bani, copilul a fost citat, iar el nu a vrut să mai vorbească.

L-au obligat şi în declaraţie a zis aproape cum a fost realitatea. În aia (n.r. - declaraţia de la FRF) scria că am cerut parfumuri scumpe şi haine, bani de la jucători.

Că jucătorii din vestiar joacă la pariuri - toate astea din declaraţie. Că ei îmi dau haine şi parfumuri scumpe ca să joace ei, că taică-su a vândut o maşină şi cu banii luaţi să mi-i dea ca să joace el.

Copilul, când s-a dus la poliţie, a zis că nu mai e nimic adevărat. Hopa! Cum? Minţi? Poliţia a început să-l descoasă, dar poliţia...

M-au cercetat şi pe mine, că au luat de bun ce a scris la FRF, dar ei nu trebuiau să facă tevatura asta. Asta a fost toată problema, dar ei au preferat...

Toată lumea a zis, doamna avocat, procurorul... S-a ştiut reţeaua şi ce au vrut să scoată în evidenţă între afacerile necurate ale lui Liviu Dragnea. Nu s-a început urmărirea penală împotriva mea.

A fost o mizerie ordinară şi de câte ori îmi aduc aminte îmi vine să plâng”, a dezvăluit Marius Baciu.

3 echipe din Arabia Saudită a mai antrenat Baciu după plecarea de la Turris: Al-Taqadom FC, Al-Arabi SC și Al-Nahdah FC