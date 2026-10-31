Ungaria îl „vânează” pe Corbu Presa de la Budapesta scrie despre posibila mutare a „tricolorului”. Regula care i-ar permite să fie convocat
Marius Corbu. Foto: IMAGO + montaj/GOLAZO.ro
Nationala

Ungaria îl „vânează” pe Corbu Presa de la Budapesta scrie despre posibila mutare a „tricolorului”. Regula care i-ar permite să fie convocat

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 11:48
alt-text Actualizat: 31.10.2026, ora 11:48
  • Presa din Ungaria a vorbit despre posibilitatea ca Marius Corbu (24 de ani) să se alăture naționalei din țara vecină.
  • Mijlocașul român evoluează în prezent la Ferencvaros, unde bifează constant partide ca titular.
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Gică Hagi a anunțat recent lotul preliminar al stranierilor, pentru ultimele două partide din Liga Națiunilor, iar Corbu a fost din nou inclus în planurile selecționerului, la fel ca la acțiunea anterioară.

Totusi, Corbu nu a prins lotul final în septembrie și a rămas fără nicio prezență la prima reprezentativă.

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Ungaria l-ar putea „fura” pe Marius Corbu în viitor

Acum, rămâne de văzut dacă mijlocașul român va prinde lotul final în luna noiembrie, însă jurnaliștii maghiari au dezvăluit deja modalitatea prin care acesta s-ar putea alătura, în viitor, naționalei Ungariei.

Deși Marius Corbu, care are cetățenie română și maghiară, nu are un părinte sau un bunic de naționalitate maghiară, acesta s-ar putea încadra, la un moment dat, la regula continuității din fotbalul maghiar.

Concret, dacă fotbalistul adună 5 ani consecutivi de fotbal în campionatul din Ungaria, acesta poate deveni eligibil pentru convocarea la echipa națională, informează csakfoci.hu, citată inițial de sport.ro.

Corbu a fost inițial aproape de a bifa această condiție, după ce a adunat 4 ani la Akademia Pușkaș, între 2020 și 2024.

A urmat apoi un transfer la Apoel Nicosia, revenind în Ungaria în ianuarie 2026, când a fost transferat de Ferencvaros.

Astfel, data la care la care acesta ar putea îndeplini condiția este ianuarie 2031.

5 goluri
a înscris Marius Corbu în acest sezon, în 22 de apariții în toate competițiile

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