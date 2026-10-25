- Gică Hagi (61 de ani) a anunțat lotul preliminar al stranierilor pentru ultima acțiune a naționalei din acest an.
Selecționerul României i-a numit de această dată doar pe internaționali, spre deosebire de acțiunea anterioară unde a prezentat o listă preliminară de 48 de jucători, unde erau incluși și cei din Superligă.
Gică Hagi a dezvăluit lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Polonia și Bosnia
Față de lunile trecute, Hagi nu i-a mai inclus pe lista preliminară pe Deian Sorescu și pe Louis Munteanu (accidentat).
Ianis Stoica, jucătorul care a stârnit cele mai multe discuții după ce nu a fost inclus anterior în lotul final, este din nou pe lista provizorie și rămâne de văzut dacă va ajunge în planurile finale ale selecționerului.
PORTARI
- Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 11/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 6/0), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 47/1), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 3/0);
MIJLOCAȘI
- Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 36/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0);
ATACANȚI
- Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 30/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 30/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0).
* Louis MUNTEANU (D.C. United) nu face parte din această listă preliminară din cauza accidentării
FOTO. România - Suedia 0-1, ultimul meci jucat de „tricolori”
Galerie foto (33 imagini)
Programul României în Nations League
- 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
- 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
- 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
- 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
- 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
- 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)
Clasamentul grupei B4
- Suedia - 10p
- Bosnia - 8p
- Polonia - 4p
- România - 0p