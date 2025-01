FCSB - Hermannstadt 1-1. Marius Măldărășanu (49 de ani) a vorbit despre meciul în care echipa sa a obținut un punct.

Sibienii au ajuns la 8 meciuri consecutive fără înfrângere, în toate competițiile.

Marius Măldărășanu s-a declarat mulțumit de efortul depus de echipa sa la finalul partidei FCSB - Hermannstadt, încheiată 1-1.

FCSB - Hermannstadt 1-1. Marius Măldărășanu: „Am văzut o lipsă de încredere”

„Puteam câștiga trei puncte, ar fi fost o victorie norocoasă, dar nemeritată. Au calitate, au făcut un joc bun.

M-am luat de [jucătorii mei] pentru că am văzut o lipsă de încredere, nu am reușit să punem probleme așa cum ne-am fi dorit.

Am avut posibilitatea să dezvoltăm câteva contraatacuri, dar ne-a lipsit decizia, ultima pasă. Jocul nu m-a mulțumit. Se întâmplă să joci prost și să iei puncte. Altă dată am jucat bine și am pierdut.

Le-am spus că vreau să ne uităm și în sus, dar să nu uităm de unde am plecat. Fiecare punct contează”, a declarat Măldărășanu, la Prima Sport.

E adevărat, am reușit să ne mai omogenizăm. Am suferit mult. Acum băieții au început să se cunoască mai bine, ne-au lipsit și patru jucători importanți. Cei care au intrat au făcut-o destul de bine. Ca efort, nu am ce să le reproșez, le-am dat și două zile libere, pentru că au rămas direct din cantonament în București în alt cantonament Marius Măldărășanu

Ianis Stoica: „Batem la Iași, suntem în grafic”

Ianis Stoica, fost jucător al FCSB-ului, a vorbit la finalul meciului cu Hermannstadt.

„ Și în alte meciuri, echipele nu aveau ocazii și ne dădeau gol, acum s-a întors . Suntem acolo, dacă batem la Iași, suntem în grafic, ne-am făcut cât am putut de bine treaba și atâta tot.

Momentan sunt aici, mă simt foarte bine și vom vedea pe viitor. Pe mine nu mă interesează neapărat să dau gol, mă interesează să-mi ajut echipa, dacă pot, pasez.

Nu mă tentează momentan să plec, poate pe viitor, dar deocamdată mă simt bine aici, joc, am revenit după accidentare”, a declarat Ianis Stoica, la finalul partidei.

4 goluri a reușit să marcheze Ianis Stoica în Liga 1, în cele 21 de meciuri jucate în acest sezon.

În urma acestui rezultat, Hermannstadt ocupă locul 9 în Liga 1, cu 27 de puncte acumulate.

FCSB s-a a urcat temporar pe locul 1, cu 38 de puncte.

VIDEO. Golul lui Crețu în FCSB - Hermannstadt 1-1