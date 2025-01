FCSB - Hermannstadt 1-1. Pas greșit pentru campioană la primul meci din 2025, iar sibienii au ajuns la 8 meciuri consecutive fără înfrângere, în toate competițiile.

Valentin Crețu (36 de ani) a fost marcatorul unui gol superb și a tras primele concluzii despre egalul obținut astăzi.

După acest meci, FCSB urcă pe locul 1, cu 38 de puncte, la un punct peste U Cluj, cel puțin până la disputarea celorlalte partide ale etapei.

Valentin Crețu: „Simțeam că putem să câștigăm”

Fundașul campioanei a fost ușor confuz la finalul partidei, balansat între bucuria golului și dezamăgirea pierderii celor două puncte.

„Am început bine, am avut câteva ocazii, dar din păcate au marcat ei și a devenit meciul din ce în ce mai greu. Joacă în 5 fundași, se apără bine și ne-a fost greu să marcăm.

Am marcat târziu, am avut ocazii, simțeam că după golul meu puteam să câștigăm. Eu mă simt foarte bine, am marcat primul gol, dar nu am câștigat... Jumătate trist, jumătate bucuros.

Chiar ne-am pregătit bine în Antalya și trebuia să câștigam, dar întotdeauna primul meci este greu. Credeam că o să câștigam, dar uite că fotbalul te pedepsește”, a declarat Crețu.

Valentin Crețu, despre meciul cu Qarabag din Europa League

Veteranul celor de la FCSB a prefațat și duelul de joia viitoare, cu Qarabag, prin care formația sa vrea să intre în primele 8 echipe din clasament.

„Ne-am pierdut și căpitanul, s-a simțit lipsa lui Olaru și a lui Chiricheș, avem mulți jucători accidentați, sperăm ca la următorul meci din Europa să fim mai bine.

Mergem să câștigam, ăsta ne-a fost obiectivul după 4-5 meciuri, vrem în primele 8. Acum vedem cum va fi meciul joi, dar mergem cu un gând pozitiv și suntem mândri de munca depusă până acum”, a mai spus Crețu după meci.

VIDEO. Golul lui Crețu în FCSB - Hermannstadt 1-1

Am ratat multe ocazii și trebuie să fim mai concentrați la ultima fază. Am primit gol după 10 minute, apoi Hermannstadt a stat pe 2 linii. Ar fi fost mai bine cu 3 puncte, dar mergem înainte. Trebuie să mă integrez mai bine în stilul de joc, dar eu cred că va fi bine. Normal, toți jucătorii de aici au calitate, pot crea ocazii, trebuie să fim mai concentrați la ultimul șut sau ultima pasă Juri Cisotti, mijlocaș FCSB