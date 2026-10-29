„Asta voi face mereu, cu orice risc!” Șumudică cere măsuri reale contra rasismului de pe stadioane:  „M-au felicitat jucătorii africani de la U Cluj”

CFR Cluj - U Cluj 1-3. Marius Șumudică (55 de ani) a explicat, pe larg, episodul tensionat din repriza a doua, după scandările rasiste ale galeriei oaspete.

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Tehnicianul formației din Gruia a intenționat să scoată echipa de teren în minutul 69, adunându-și jucătorii la marginea terenului, după ce suporterii adverși i-au adresat replici precum „țiganule, țiganule”.

CFR Cluj - U Cluj 1-3 . Marius Șumudică: „Vom ajunge la nenorociri”

La flash-interviu, antrenorul a explicat că a purtat discuții cu al patrulea oficial încă dinainte de meci și a încercat, prin gestul său, să îndemne oficialii la aplicarea regulamentului în astfel de situații.

„Să vă explic tot ce s-a întâmplat. Am venit și la conferința de presă și am spus toată săptămâna. Am atras atenția toată săptămâna că accept orice. Să fiu înjurat, sunt înjurat de familie, sunt făcut în toate felurile. Dar n-am reacționat.

M-ați văzut de când am venit antrenor în România că am reacționat la ceva? N-am reacționat la absolut nimic. N-am nicio problemă cu galeriile adverse. Adică le respect. Dacă ei vor să mă înjure și vor să mă insulte, este problema lor. Eu nu reacționez la astfel de injurii.

Înainte de meci, i-am atras atenția celui de-al patrulea arbitru. Am avut o discuție pentru că eu, când am ieșit, au fost acele scandări rasiste de la începutul meciului.

Și am zis că dacă vor continua în timpul meciului acele scandări rasiste, eu voi încerca să iau legătura cu al 4-lea arbitru. I-am spus în momentul în care au început iar să strige. După care el l-a anunțat pe domnul Chivulete. Nu înțeleg de ce nu s-a oprit jocul, iar atunci am chemat echipa.

Eu am vorbit cu al patrulea arbitru și i-am zis să anunțe arbitrul central fiindcă așa este regulamentul. Nu s-a făcut lucrul ăsta, după care am chemat echipa. Le-am spus jucătorilor mei să dea mingea afară și am chemat echipa, să atrag atenția”, a declarat Șumudică la Digi Sport.

Marius Șumudică: „Jucătorii de la U Cluj au venit să dea mâna cu mine și m-au felicitat”

În plus, Șumudică a explicat și dialogul cu Macalou și Poulolo, despre care spune că l-au felicitat pentru atitudinea luată vizavi de rasism.

„Ceea ce mă bucură pe mine e că au venit jucătorii africani de la U Cluj și au dat mâna cu mine și m-au felicitat. Pentru mine asta înseamnă enorm. Fiindcă sunt niște jucători care vin din țări străine, din Africa... Ați văzut ce se întâmplă cu rasismul. FIFA nu acceptă așa ceva.

Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal nu trebuie să mai tolereze astfel de scandări. Ei pot să mă insulte, pot să zică orice. Se uită copiii mei, se uită familia mea, se uită părinții mei. Nu accept așa ceva. Pot să îmi zică orice, să mă facă albie de porci. Dacă ei așa consideră, eu nu răspund.

Dar am spus-o, am atras atenția, am făcut-o și înainte de joc când am fost insultat. Nu s-a luat nicio măsură. Am făcut-o și în timpul jocului. Nu s-a luat nicio măsură. Și atunci i-am chemat pe jucători și am încercat să atrag atenția conform regulamentului, să-i țin două minute, trei minute, să facă un anunț crainicul și să oprim odată ceea ce se întâmplă.

V-am spus, vom ajunge la nenorociri. Adică nu se poate așa ceva. Se vor încăiera suporterii. E ceva inimaginabil. Și ceea ce vă spun, sunt foarte mulțumit că mi-au dat dreptate jucătorii lor, a venit la inclusiv Chipciu. A venit și mi-a spus, iar la sfârșitul jocului au continuat scandările, le-ați auzit și dumneavoastră.

Eu nu accept așa ceva Indiferent la ce echipă sunt, nu accept așa ceva. Și asta voi face cu orice risc. Asta voi face. Am spus-o toată săptămâna”, a mai spus Șumudică.

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