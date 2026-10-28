U Cluj, încă un episod de rasism Șumudică a vrut să scoată CFR-ul de pe teren. Ce s-a auzit din tribune

CFR Cluj - U Cluj 1-3. Derby-ul din etapa #2 a Cupei României a oferit noi momente reprobabile cu scandări rasiste.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După scandalurile apărute după FCSB - Rapid 4-1 și semnalate și de Marius Șumudică după CFR - Dinamo 2-2, antrenorul formației din Gruia a fost din nou ținta suporterilor adverși.

CFR Cluj - U Cluj 1-3 . Șumudică a vrut să scoată echipa de teren!

În minutul 62, suporterii celor de la U Cluj au cântat „Am avut și vom avea mereu boală pe țigani”, iar în minutul 69 aceștia au strigat „țiganule, țiganule”.

Antrenorul celor de la CFR a reacționat imediat și i-a cerut arbitrului Andrei Chivulete să oprească partida.

Totodată, tehnicianul formației din Gruia le-a făcut semn jucătorilor săi să iasă de pe gazon și i-a adunat la marginea terenului.

A urmat apoi un schimb de replici cu jucătorii din tabăra adversă și mai multe discuții între cele două tabere, Șumudică fiind implicat în dialog cu Macalou și Poulolo.

Partida a fost reluată după aproximativ trei minute, la semnul „centralului” Chivulete.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport