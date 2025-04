Șumudică, furios după meci Ce l-a nemulțumit pe antrenorul de la Rapid: „Ce se întâmplă în fotbalul românesc  e inacceptabil!”

Marius Șumudică (54 de ani) a vorbit despre evoluția jucătorilor de la Rapid în partida cu Metalul Buzău din sferturile Cupei României.

Rapid s-a calificat în semifinalele competiției după ce a învins echipa de ligă secundă Metalul Buzău, scor 3-0.

La finalul meciului, antrenorul giuleștenilor a criticat dur starea gazonului de pe stadionul din Buzău.

Marius Șumudică a fost nemulțumit de evoluția echipei sale în prima parte a meciului cu Metalul Buzău. Tehnicianul a vorbit despre „intervenția” pe care a făcut-o la pauză.

Marius Șumudică, după calificarea în semifinalele Cupei: „A trebuit să intervin la pauză”

„Când joci pe un astfel de teren, e greu să practici un joc bun. Vreau să felicit Metalul Buzău, din punctul meu de vedere nu merită sa fie pe acel loc în play-out-ul Ligii 2.

A trebuit să intervin puțin la pauză, să ne trezim, iar la final cred că merităm această calificare. La Rapid dacă nu câștigi trofeul, indiferent de ce se întâmplă este un eșec. Ne dorim maximum, de 17-18 ani nu s-a câștigat niciun trofeu în Giulești.

Am jucat cu presiune în prima repriză, la pauză am fost puțin mai agresiv, iar în repriza a doua am arătat altfel.

Este o rușine de teren, ce se întâmplă în fotbalul românesc este inacceptabil. Nici în liga a patra nu există astfel de terenuri, o rușine de teren”, a declarat Marius Șumudică la finalul meciului.

Marius Șumudică: „Ne dorim să ne calificăm în Europa”

Antrenorul giuleștenilor a vorbit și despre obiectivul clubului în acest sezon.

„Mergem să ne calificăm cu Hermannstadt, avem o revanșă de luat după ce s-a întâmplat în campionat. Întâlnim o echipă bună, cu un antrenor bun, dar trebuie să ne calificăm. Rapidul trebuie să joace finala, pentru că ne dorim să ne calificăm în Europa”, a mai adăugat Șumudică

Cum arată semifinalele Cupei României

CFR Cluj/Universitatea Craiova - Farul Constanța, 23 aprilie

Hermannstadt - Rapid, 23 aprilie