Șumudică, supărat Tehnicianul, după Rapid - Petrolul: „Nu găsim soluții. Mă deranjează foarte mult”. Ce spune despre Boupendza

Rapid și Petrolul au încheiat la egalitate, scor 1-1 (0-0), vineri, în Giulești, într-o partidă din etapa #18 din Liga 1

Antrenorul gazdelor, Marius Șumudică, regretă că echipa sa a condus pe tabelă, însă nu a reușit să închidă jocul

În urma acestui rezultat, Rapid a urcat pe locul 7, cu 25 de puncte, în timp ce Petrolul se menține pe locul 6, cu 27 de puncte.

Șumudică: „Mă deranjează că am avut 1-0 și nu am știut să gestionăm”

La finalul partidei, Șumudică a declarat că este dezamăgit de modul în care elevii săi au tratat partida și că nu au reușit să mențină avantajul pe tabelă.

„Într-un final, un rezultat echitabil. Ambele echipe au avut ocazii. Sunt un pic dezamăgit de modul în care am tratat jocul. Am schimbat sistem în a doua repriză, într-un 3-4-1-2. Am pus mai multă presiune cu doi atacanți, au apărut ocaziile.

Avem 1-0 și le spun mereu să înghețe jocul când conducem. Nu am reușit să facem lucrul acesta și în decurs de 6-7 minute am luat gol, după minge în spatele nostru. Le-am explicat că Tudorie marchează foarte multe goluri la colțul scurt. Nu aveam voie să luăm golul acesta.

Din păcate, pe atacul nostru pozițional nu găsim soluții. O echipă care a venit, au stat foarte bine. Au jucat doar tranziție pozitivă, contraatacul. Am dominat, steril, dar nu am reușit să-i deschidem și asta mă deranjează foarte mult.

Suporterii și-au făcut datoria ca de obicei. Ok, îi înțeleg când sunt dezamăgiți de o pasă în spate, dar uneori o pasă în spate îți oferă soluții, să schimbi jocul, dacă e blocat. Nu am găsit soluțiile necesare să marcăm.

Nu am pierdut, nu o facem de șapte etape. Cu echipele de play-off am făcut numai egaluri. Ne menținem acolo. Nu am pierdut cu FCSB, CFR și Petrolul. Practic, suntem la plus trei puncte. Mă nemulțumește.

Sunt echipe din play-off care pierd cu echipele mici. Noi n-am pierdut. Orice punct e bine-venit. E adevărat că trece timpul, dar vor veni și victoriile. În ultimele cinci etape eram pe primul loc.

Mergem la Sepsi să ne batem, să câștigăm dacă putem. Orice punct este important. Dacă facem 23-24 de puncte, cât e ținta pentru retur, cu siguranță vom fi în play-off. Sunt foarte multe rezultate de egalitate, se pierd puncte. Atunci, important este să nu pierzi. Dacă poți să bați și echipele din play-off, cu atât mai bine”, a declarat Marius Șumudică după meci, la Digi Sport.

Eu îmi doresc să domin echipele adverse. Poate ați văzut și declarațiile patronului nostru. Am dominat și la CFR Cluj, am avut posesia, dar nu poți transforma peste noapte o echipă care a jucat numai contraatac, tranziție pozitivă, într-una care domină. Este greu. Când echipele se retrag, încă nu găsim soluțiile, și nu avem relațiile de joc, care se câștigă în timp. Încercăm să jucăm, să găsim variante. Am încercat să stabilizez un prim 11. Îmi pare rău că am avut 1-0 și nu am știu să gestionăm. Asta m-a deranjat cel mai tare. Marius Șumudică

Marius Șumudică, despre Siegrist și Onea

Marius Șumudică a declarat că Răzvan Onea este cel mai îndreptățit să poarte banderola la Rapid, în lipsa veteranului Cristian Săpunaru.

Tehnicianul recunoaște că a fost un mic șoc pierderea lui Siegrist înainte de meci, dar Aioani și-a făcut datoria. Nu se știe, încă, cât de gravă e accidentarea elvețianului.

„Toată lumea știe ce înseamnă Siegrist. Jucătorii, înainte de joc, erau preocupați ce are el. Erau alături de el. Aioani a intrat, a apărat bine.

Onea este unul dintre cei mai vechi jucători, pune suflet. Vorbește în cabină, e lider. În lipsa lui Săpunaru, este cel mai în măsură să poarte banderola”, a declarat Șumudică.

Șumudică, despre Boupendza: „E un jucător cu personalitate”

Aaron Boupendza a fost protagonistul unui moment tensionat. Nervos pe fanii care l-au apostrofat în timpului jocului, la schimbare, atacantul gabonez le-a făcut semn să tacă, plin de nervi.

„Nu vreau să comentez, nu e problema mea. El știe cel mai bine. E un jucător cu personalitate, pentru care am făcut eforturi să-l aduc aici. Nu e ușor să-l convingi să-l aduci aici. Iar toate salariile sunt aberante, niciodată nu a luat 500.000 de euro la semnătură”, a completat Șumudică.