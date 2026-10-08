„Ne-am îmbătat cu apă rece” Marius Șumudică, concluzii amare după eșecul cu U Cluj: „Trebuie să ne salvăm de la retrogradare”

CFR Cluj - U Cluj 1-3. Marius Șumudică (55 de ani) a tras câteva concluzii clare după eșecul din derby-ul cu rivala din oraș.

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Tehnicianul formației din Gruia pune rezultatul pe seama problemelor de lot, cu multe sosiri și plecări, care nu i-a permis până acum echipei să se omogenizeze.

CFR Cluj - U Cluj 1-3 . Marius Șumudică: „Obiectivul este să ne salvăm de la retrogradare”

Șumudică e convins că CFR va lupta în a doua jumătate a clasamentului, fiind un an în care clubul trebuie să depășească toate problemele cu care se confruntă: de la nivelul lotului până la cele financiare.

„Asta e valoarea jucătorilor. În momentul în care faci schimbări și de pe bancă vin jucători de națională, cum e Lukic, cum e Drammeh, asta se întâmplă.

Cred că i-a băgat în joc penalty-ul, dar asta e viața. A fost un henț din punctul meu de vedere discutabil, fiindcă mâna lui Kun este împinsă de Lukic.

Astea sunt limitele în momentul de față. Trebuie să rezolvăm și să vedem ce putem face mai departe. Fiindcă eu am spus-o de când am venit aici: noi ne-am îmbătat cu apă rece.

Anul ăsta este un an de tranziție, un an în care am format o echipă peste noapte și trebuie să ne salvăm de la retrogradare. Ăsta e obiectivul. Nu să visăm noi la play-off-uri, nu. Ăsta e obiectivul, sunt realist, știu ceea ce putem să facem în momentul de față și asta-i diferența.

Suntem un club în insolvență, un club care are probleme financiare și asta trebuie să facem. Dar trebuie să vedem și noi ceea ce putem îmbunătăți pe plan sportiv.

Eu răspund pentru pregătirea jucătorilor. Ați văzut vreo crampă la un jucător, ați văzut vreo problemă fizică? Eu am spus că din octombrie jucătorii vor arăta altfel fizic. Eu cred că astăzi nu au fost probleme fizice, atât am putut să fac.

Mai departe, nu pot să transform jucătorul peste noapte, nu pot. Adică vă respect, sunteți jucătorii mei, fiecare ne știm valoarea, dar asta este diferența în momentul de față între noi și jucătorii de la alt club sau între noi și jucătorii de la primele patru clasate. Trebuie să fim realiști, să vedem cu cine ne batem”, a spus Șumudică, la Digi Sport.

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