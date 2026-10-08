CFR Cluj - U Cluj 1-3 Victorie de senzație pentru „șepcile roșii” în derby-ul ardelean. Se strânge lupta în zona play-off-ului!

CFR Cluj - U Cluj 1-3. Elevii lui Bergodi s-au impus categoric în derby-ul restant din etapa #4 a Superligii.

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Prima repriză de la Cluj a fost una lipsită de faze de poartă, deși formația din Gruia a deschis scorul rapid, în minutul 12, prin Drazic, care a apărut perfect în fața porții, la pasa venit de la Andrei Cordea.

Gruparea pregătită de Cristiano Bergodi nu a reușit să pună deloc pericol, iar tehnicianul s-a văzut nevoit să facă schimbări majore.

CFR Cluj - U Cluj 1-3 . Victorie de senzație pentru „șepcile roșii”

Cu trei modificări efectuate la pauză, U Cluj a revenit incredibil și a marcat de două ori în 4 minute. Macalou, din penalty, și Mendy cu un șut pefect din 8 metri i-au adus pe oaspeți în avantaj, după 10 minute scurse din partea secundă.

În minutul 71, Macalou apare perfect la capătul centrării lui Chipciu, preia balonul și șutează imparabil pentru 3-1, fără speranțe pentru Vâlceanu.

U Cluj a urcat astfel pe locul 5, la 5 puncte în spatele liderului Dinamo.

CFR Cluj - U Cluj 1-3

Au marcat: Drazic (12) / Macalou (51 pen., 71) , Mendy (55)

Final de meci.

Min. 90+4 - Galben pentru Chipciu.

Min. 90+2 - Galben pentru Drammeh.

Min. 75 - Galben pentru Ștefănescu.

Min. 73 - Iese Mendy, intră Stanojev.

Min. 71 - Gol U Cluj! Macalou preia în 6 metri o centrare a lui Alex Chipciu și șutează cu șiretul, violent, în partea de sus a porții lui Vâlceanu, fără nicio speranță pentru goalkeeper.

Min. 65 - Galben pentru Mendy

Min. 58 - Iese Nalic, intră Sfaiț.

Min. 55 - Gol U Cluj! Lukic centrează perfect cu piciorul stâng, iar Mendy apare perfect în fața careului de 6 metri și reia din prima, fără șanse pentru Vâlceanu.

Min. 51 - Gol U Cluj! Macalou transformă fără emoții penalty-ul.

Min. 49 - Penalty pentru U Cluj! Arbitrul Mladinovici a fost chemat să revadă faza la monitorul VAR și dictează lovitură de la 11 metri după un henț la Kun, neobservat anterior de „central”.

Hențul comis de Kun, revăzut de arbitru. Foto: captură Prima Sport

Min. 46 - Începe repriza secundă. Trei schimbări efectuate de Bergodi: ies Aliev, Pinho și Nistor, intră Lukic, Drammeh și Ștefănescu.

O primă repriză tensionată la Cluj. Multe dueluri și contre puternice între jucători la mijlocul terenului, fără foarte multe faze periculoase la cele două porți.

Fanii întrețin atmosfera în tribune, însă au creat și câteva probleme după ce mai multe obiecte pirotehnice au ajuns pe gazon.

Pauză în Gruia.

Min. 42 - Cordea vede cartonașul galben.

Min. 18 - Partida s-a reluat.

Min. 16 - Meciul este întrerupt din cauza torțelor aruncat pe teren de către suporteri.

Min. 12 - Gol CFR! Drazic deschide scorul după o finalizare din 6 metri, apărând perfect la întâlnire după o pasă din lateral a lui Andrei Cordea.

După gol, sârbul a luat o torță de pe jos, cu care fanii lui U aruncaseră în jucătorii CFR-ului, și a agitat-o chiar în fața suporterilor rivali:

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

CFR Cluj: Vâlceanu – Braun, Gelashvili, Simao – Kun, Perianu, Omic, Camora – Cordea, Drazic, Nalic

Vâlceanu – Braun, Gelashvili, Simao – Kun, Perianu, Omic, Camora – Cordea, Drazic, Nalic Rezerve : Gal, Tordai, Pantalon, Saca, Ziblim, Perea, A. Păun, Biliboc, Sfaiţ, Omrani, Trevisan, S. Buş

: Gal, Tordai, Pantalon, Saca, Ziblim, Perea, A. Păun, Biliboc, Sfaiţ, Omrani, Trevisan, S. Buş Antrenor : Marius Şumudică

: Marius Şumudică U Cluj : Lefter – Mikanovic, Cristea, Codrea, Chipciu – Pinho, Bic – Macalou, Nistor, Mendy – Aliev

: Lefter – Mikanovic, Cristea, Codrea, Chipciu – Pinho, Bic – Macalou, Nistor, Mendy – Aliev Rezerve : Michael, Chinteş, Poulolo, Capradossi, Stanojev, Techeres, Adams, Pall, Drammeh, Ştefănescu, Gheorghiţă, Lukic

: Michael, Chinteş, Poulolo, Capradossi, Stanojev, Techeres, Adams, Pall, Drammeh, Ştefănescu, Gheorghiţă, Lukic Antrenor : Cristiano Bergodi

: Cristiano Bergodi Stadion „Dr. Constantin Rădulescu”

„Dr. Constantin Rădulescu” Arbitru Horia Mladinovici. Asistenți Cosmin Bojan, Mihăiță Necula (toți din București) / Arbitru VAR Cătălin Popa (Pitești). Asistent VAR Ionuț Coza (Cernica)

Marius Șumudică: „Sunt lucruri care se întâmplă și care dor”

La conferința de presă premergătoare partidei, antrenorul „feroviarilor” a dezvăluit un episod incredibil. Șumudică susține că a fost scuipat de o persoană aflată într-o mașină.

„Eu n-am pățit în București ce am pățit aici, la Cluj. Am pățit în incinta stadionului, dar să oprească o mașină la o trecere de pietoni, să lase geamul și să mă trezesc cu o fisă cu biscuit (n.red. - scuipat) așa, pe haină, nu știu... Credeam că civilizația, totuși, e la...

Îmi făceam pașii, mă plimbam, s-a lăsat geamul la o mașină, nici n-am stat să mă uit după număr, nu băteam bine, că mă uitam așa și mi-a pus o insignă aici, cu aluat de biscuit.

Dacă e normal să se întâmple lucruri de genul ăsta... N-am reacționat, în continuare am spus că nu reacționez, dar trebuie să spun că sunt lucruri care se întâmplă și care dor. Pe mine mă dor.

Eu n-am jignit clubul U Cluj și n-o voi face niciodată. Eu îmi apăr clubul CFR, atât. Nu pot să fac decât să-mi apăr clubul pe care-l iubesc și la care muncesc în momentul de față. Dar să ajungem la ceva de genul ăsta...”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.

Și îi voi aplauda. Dacă ei mâine vor câștiga, eu voi fi primul care le va întinde mâna, voi aplauda, fiindcă probabil vor fi mai buni dacă vor câștiga pe teren. Dar să ajungem, înainte de meci, să facem lucruri de genul ăsta... dezgustător. Ca să nu spun alte cuvinte. Marius Șumudică, antrenor CFR Cluj

Cristiano Bergodi: „Un punct de reper meciul”

Tehnicianul italian al „șepcilor roșii” a prefațat confruntarea cu marea rivală din oraș.

„E un punct de reper meciul. Adică meciul cu FCSB când părea că era victimă sigură CFR, ba din contră a câștigat meciul, a jucat bine.

Jucam și la ei, atunci au un mic avantaj în Gruia, dar și noi vom avea suporterii lângă noi și e foarte important. E un meci în care se simte emoția, adică suntem pregătiți, pentru că știm că va fi un război meciul ăsta.

Obiectivul e să luăm puncte, asta e normal. Noi jucăm să câștigăm acest meci, pentru că e un meci în plus, e o restanță. Ar fi super pentru noi să urcăm în clasament”, a declarat Bergodi.

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