Hermannstadt - Petrolul 1-1 . Mehmet Topal (39 de ani), tehnicianul ploieștenilor, a analizat partida în care echipa sa a condus până în minutul 90+1.

Sibienii sunt lideri în clasamentul play-out-ului, cu 26 de puncte, după patru etape, fiind urmați îndeaproape de „lupii galbeni”, la doar un punct distanță.

Hermannstadt - Petrolul 1-1 . Mehmet Topal: „E important și un punct în deplasare”

„În primul rând, felicit ambele echipe, mai ales pe jucătorii lor. Au avut o atitudine bună și au luptat extraordinar.

Nu a fost un meci ușor, dar astăzi am arătat un exemplu bun. Mulțumesc suporterilor că nu ne-au lăsat singuri la această deplasare lungă.

Nu am câștigat, dar nici nu am pierdut. E important și un punct în deplasare ”, a spus Topal, la Prima Sport.

Lupta pentru salvarea de la retrogradare rămâne strânsă: Sepsi, prima echipă sub linia roșie, se află la doar patru lungimi distanță, cu 21 de puncte.

Chiar dacă există pericol, nu trebuie să pierzi controlul, pentru că distanța dintre puncte este mică. Era important să nu pierdem astăzi. Singurul lucru la care ne concentrăm e să câștigăm meciurile următoare Mehmet Topal

Topal a răspuns și despre stilul defensiv al echipei, criticat de rivalii din Superligă:

„Care adversari au spus asta? Cred că echipele adverse pe care le-am bătut. Noi știm ce facem, mai ales în ultimele trei meciuri puteam face mai mult.

Pentru mine nu e important ce comentează adversarii, luptăm în condițiile pe care le avem”.

Gicu Grozav: „În play-out e o muncă grea. O să rezolvăm frumos”

Gicu Grozav a deschis scorul cu un șut de la marginea careului, deviat de adversar, fără speranțe pentru Căbuz.

„Un meci greu, știam că o să întâlnim o echipă foarte bună, dar am venit aici să luăm toate cele trei puncte. Am luptat, am reușit să marcăm, după aceea am suferit până la final. Din păcate, am primit acel gol foarte frumos, ăsta e fotbalul.

E o nemulțumire pentru că am avut câteva ocazii importante, dar mergem mai departe și încercăm să câștigăm următorul meci.

Știm să suferim, dacă ne propunem acest lucru, îl facem bine”, a spus fotbalistul.

200 de meciuri a bifat veteranul „lupilor” în partida cu Hermannstadt

Întrebat despre lupta strânsă din clasament, fotbalistul a recunoscut pericolul.

„În play-out e o muncă grea din care trebuie să ieșim cu capul sus. Fiecare meci este greu. E o diferență mică între echipe și e o luptă frumoasă până la final.

Am încredere mare că avem un grup unit, cu caracter și calitate, și eu zic că o să rezolvăm frumos ”, a mai declarat Grozav.

