Michele Padovano (60 de ani), fost atacant al lui Juventus și câștigător al Ligii Campionilor în 1996, a trecut printr-unul dintre cele mai dificile episoade din viața sa după ce a fost acuzat că ar fi finanțat o rețea internațională de trafic de droguri.

Italianul a fost arestat în mai 2006, a petrecut mai multe luni în detenție și a așteptat 17 ani până când a fost achitat definitiv, în 2023.

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Fostul fotbalist a rememorat perioada în care a fost privat de libertate și efectele pe care procesul le-a avut asupra sa și a familiei. Padovano a respins acuzațiile încă de la început și a susținut că a luptat permanent pentru a-și demonstra nevinovăția.

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Înainte de problemele judiciare, Padovano făcuse parte dintr-o generație importantă a lui Juventus. A cucerit Liga Campionilor în 1996, după finala câștigată în fața lui Ajax, și a fost coleg cu Gianluca Vialli, Alessandro Del Piero, Fabrizio Ravanelli, Didier Deschamps și Zinedine Zidane.

Michele Padovano, achitat după 17 ani de procese

Fostul atacant a explicat că experiența detenției a fost mult mai dură decât s-ar putea înțelege din relatările publice. Acesta a petrecut zece zile în izolare la Cuneo, apoi două luni și 24 de zile într-un penitenciar din Bergamo.

„Nu doar atât. Am stat zece zile în izolare la Cuneo. Apoi, două luni și 24 de zile în închisoarea din Bergamo. Povestea aceasta m-a afectat profund, atât pe mine, cât și familia mea.

Am luptat ca un leu, pentru că știam că, mai devreme sau mai târziu, se va face dreptate. Știam adevărul. Din păcate, au trecut 17 ani. Prea mulți. A fost un iad, un coșmar teribil”, a povestit Padovano pentru as.com.

În 2021, Curtea Supremă din Italia a anulat condamnările anterioare și a dispus rejudecarea cazului. Doi ani mai târziu, fostul fotbalist a fost achitat definitiv.

Întrebat dacă a rămas cu resentimente după tot ce s-a întâmplat, acesta a spus că încearcă să se concentreze asupra prezentului:

„Nu, din fericire. Încet-încet îmi recuperez viața. Au apărut oportunități de muncă la Sky Sports și colaborarea cu echipa națională.

Mă bucur de prezent. Acest caz m-a învățat că trecutul nu mai există. Să tragem un văl peste el. Sunt liniștit și împăcat”.

Padovano susține că împrumutul de 40.000 de euro a declanșat acuzațiile

Fostul jucător a explicat și cum a ajuns să fie asociat cu presupusa rețea de trafic de droguri. El a recunoscut că îi împrumutase 40.000 de euro unui prieten din copilărie, dar a susținut că banii au fost folosiți pentru achiziționarea unor cai.

Padovano a afirmat că tranzacția a fost documentată în timpul proceselor și că au existat inclusiv martori care au confirmat cumpărarea animalelor.

„Nu regret prietenia pe care o avem. Banii pe care i-am împrumutat i-a folosit pentru a cumpăra cai. Am demonstrat acest lucru în mai multe procese, atât în primă instanță, cât și în apel.

Un cal este ca o mașină. Are documente, a venit și persoana care a depus mărturie despre achiziție, a existat și medicul veterinar”, a explicat fostul atacant.

Italianul a criticat modul în care au fost interpretate anumite conversații telefonice în timpul anchetei. Potrivit relatării sale, anchetatorii ar fi considerat că referirile la cai, macarale sau terenuri ascundeau, de fapt, discuții codificate despre cantități de cocaină.

Padovano consideră că probele prezentate în apărarea sa nu au fost evaluate corespunzător în primele etape ale procesului și spune că intervenția avocaților săi la Curtea Supremă a fost decisivă.

Michele Padovano în 1995, la Juve

„Am văzut Italia câștigând Mondialul din închisoare”

Unul dintre cele mai puternice momente evocate de Padovano este legat de Cupa Mondială din 2006, câștigată de Italia în Germania.

În acea perioadă, fostul fotbalist se afla în detenție și a urmărit triumful foștilor săi colegi de la Juventus, printre care Alessandro Del Piero, Gianluca Buffon și Fabio Cannavaro, alături de selecționerul Marcello Lippi.

Padovano a spus că s-a bucurat pentru succesul naționalei, fără să simtă invidie față de cei care trăiau momentul din postura de campioni mondiali.

Totuși, a recunoscut că și-ar fi dorit să primească mai multe semne de susținere din partea foștilor colegi.

„Nu am simțit invidie și i-am susținut ca un suporter. Mi-ar fi plăcut să primesc câteva mesaje de apreciere și apropiere.

Totuși, singurul care îmi suna familia, pe soția mea, era Gianluca Vialli. Știa că sâmbăta veneau să mă viziteze. Întotdeauna suna duminica pentru a întreba cum a fost”, a povestit Padovano.

Fostul atacant a vorbit și despre relația cu tatăl său, care a murit înainte să poată sărbătorească achitarea fiului:

„Știi de ce a murit tatăl meu? De durere. L-am pierdut pentru că nu a putut niciodată să treacă peste această poveste. S-a îmbolnăvit și a murit. Nu a mai apucat să se bucure alături de noi de achitarea mea”.

Michele Padovano și-a reluat activitatea în fotbal după achitare

După încheierea procesului, Padovano a revenit treptat în viața profesională. În prezent, participă la emisiuni de analiză fotbalistică pentru Sky Sports și colaborează cu stafful naționalei Italiei, unde se ocupă inclusiv de identificarea tinerilor jucători.

Fostul campion european a vorbit și despre situația fotbalului italian, considerând că selecționerul Roberto Mancini este omul potrivit pentru a susține dezvoltarea unei noi generații. Padovano a dat exemple de tineri precum Issa Doumbia și Michael Kayode și a criticat lipsa de curaj a unor conducători de cluburi în promovarea jucătorilor italieni.

În privința carierei sale de fotbalist, Padovano a rememorat și golul marcat împotriva lui Real Madrid, în returul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor din 1996. Juventus s-a impus cu 2-0 și a obținut calificarea, după ce pierduse cu 1-0 în tur.

„A fost cel mai important gol din cariera mea. Gândește-te că am transformat și un penalty în finală, care s-a decis la loviturile de departajare, după 1-1. Acest gol rămâne cel mai important din viața mea”, a spus fostul jucător.

Padovano a dezvăluit că cel mai bun fotbalist alături de care a evoluat a fost Zinedine Zidane, în timp ce Alessandro Del Piero ocupă locul al doilea în preferințele sale. În privința antrenorilor, l-a indicat pe Antonio Conte drept cel mai apropiat de stilul lui Marcello Lippi.

Astăzi, italianul își folosește experiența pentru a vorbi despre efectele unei erori judiciare și despre perioada petrecută în detenție. „Poți să-i iei omului orice, dar niciodată libertatea, mai ales dacă este nevinovat”, a transmis Padovano.

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