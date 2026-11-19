Frosinone a pus ochii pe Paulos Abraham (24 de ani), atacantul suedez de la Hammarby, pentru care ar fi înaintat deja o ofertă de 4 milioane de euro.

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Antonio Raimondo (22 de ani), principala armă a formației din Serie A, s-a accidentat, iar Daniel Bîrligea (26 de ani) a profitat de situație și i-a luat locul în primul „11”.

Atacantul împrumutat de italieni de la FCSB ar putea avea însă parte de o concurență serioasă pe post.

Frosinone, ofertă de 4 milioane de euro pentru un nou atacant

Potrivit gazzeta.it, oficialii lui Frosinone vor să-l transfere în această iarnă pe Paulos Abraham (24 de ani), atacantul suedez de la Hammarby.

Paulos Abraham/ Foto: IMAGO

Sursa menționează că echipa italiană a făcut deja o primă ofertă, în valoare de 4 milioane de euro, pentru vârful liderului din Suedia.

1.800.000 de euro este cota lui Paulos Abraham, potrivit transfermarkt.ro

Atacantul celor de la Hammarby are un sezon excelent. A marcat 22 de goluri în 39 de partide, la care a adăugat și 6 pase decisive.

Evoluțiile de la club l-au propulsat și la echipa națională, pentru care nu a apucat însă să debuteze la seniori.

Paulos Abraham evoluează pentru Hammarby din iarna lui 2025, când a fost transferat de la Groningen pentru 1,3 milioane de euro.

Născut la Solna, jucătorul de 24 de ani a mai jucat de-a lungul carierei pentru Brommapojkarna, AEK Atena și IFK Goteborg.

2028 este anul în care Paulos Abraham își va încheia actuala înțelegere cu Hammarby

În acest moment, Frosinone ocupă locul 6, în Serie A, cu 20 de puncte, după primele 11 etape.

Pentru gruparea de pe „Benito Stirpe”, reluarea campionatului aduce un meci de foc pe terenul celor de la AC Milan.

Partida este programată duminică, de la ora 19:00, iar Daniel Bîrligea este așteptat să înceapă duelul încă din primul minut.

2 goluri în 7 apariții are atacantul român pentru Frosinone

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