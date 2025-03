„Am simțit că se poate” Mihai Bordeianu , după „remontada” cu Oțelul: „Fotbalul nu e atât de simplu”

Poli Iași a învins-o pe Oțelul Galați, scor 3-2, în prima partidă a etapei #30, ultima din sezonul regular al Ligii 1.

Mihai Bordeianu (33 de ani) a vorbit despre meciul în care ieşenii au obţinut trei puncte, deşi au fost conduşi cu 2-0.

Guilherme Soares a fost eliminat din minutul 5, iar Oțelul a profitat: Markovic a deschis scorul în minutul 16 și Tănasă a marcat pentru 2-0 în minutul 28. Totuşi, elevii lui Miriuţă au revenit surprinzător pe tabelă.

Oțelul - Poli Iași 2-3. Mihai Bordeianu: „Am simțit că se poate”

Mijlocașul lui Poli Iași a vorbit despre rezultatul surprinzător de la Galați. Bordeianu spune că, după primul gol marcat în poarta Oțelului, ieșenii au simțit că pot întoarce rezultatul.

„Cred că am avut cinci ocazii și am dat trei goluri. Când am redus din diferență am simțit că se poate, și imediat a venit golul 2.

La pauză am discutat să avem grijă, să stăm compact, să nu luăm gol, că nu știi ce se poate întâmpla. Au luat ei roșu, chiar dacă au mai avut ocazii după aia.

Cred că începem să realizăm că fotbalul nu e atât de simplu . Nu trebuie să-l complicăm și să încercăm mai mult decât putem.

Încercăm anumite lucruri care nu ne ies și atunci suntem taxați”, a spus Bordeianu, la Digi Sport.

Mihai Bordeianu: „Va fi un play-out disputat”

După acest rezultat, Poli Iași urcă pe locul 13, cu 31 de puncte, la 1 punct de Oțelul Galați, are ocupă poziția a 12-a.

Cele două echipe se vor întâlni și în play-out, când punctele se vor înjumătăți.

Va fi un play-out foarte disputat, cu o diferență mică între locul 1 și locurile de retrogradare, iar cel care va prinde forma cea mai bună, sunt sigur că în 2-3 meciuri poți fi pe primul loc, depinde de noi. Mihai Bordeianu, Poli Iași