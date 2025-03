Burcă, șocat de rezultat Oțelul a fost învinsă după ce a avut 2-0 și om în plus: „E ceva ce nu am mai trăit în fotbal”

OȚELUL - POLI IAȘI 2-3. Ovidiu Burcă (44 de ani), antrenorul gălățenilor, a transmis că își asumă eșecul echipei sale și le-a cerut scuze suporterilor prezenți pe stadion.

În ciuda faptului că a condus cu scorul de 2-0 și a avut superioritate numerică aproape 70 de minute, Oțelul s-a văzut învinsă la una din ultimele faze ale partidei.

OȚELUL - POLI IAȘI. Ovidiu Burcă: „E ceva ce nu am mai trăit în fotbal”

„E foarte greu. În general, mai ales la cald, nu îmi place să încep să vorbesc despre jucătorii mei. Trebuie să îmi asum toată responsabilitatea acestui eșec și vreau să le cer scuze oamenilor prezenți la stadion.

Pe de altă parte, am mulți ani în fotbal, dar eu așa ceva ce s-a întâmplat astăzi nu îmi aduc aminte să fi trăit vreodată.

Să ai 2-0, să ai om în plus și să nu fim în stare să câștigăm meciul acesta. Îmi este foarte greu să vorbesc acum.

Am luat niște goluri incredibile, asta e fotbalul. Așa cum etapa trecută am câștigat în zece oameni (n.r. - 1-0 cu Unirea Slobozia) , ceea ce rar se vede pe terenul de fotbal, din păcate toată munca pe care am făcut-o săptămâna trecută, astăzi a venit reversul.

Când ai 2-0 și om în plus nu știu dacă ai nevoie de un antrenor ca să câștigi meciul. Știam că ne așteaptă momente grele. După meciul de la Slobozia eram încrezător, dar astăzi am făcut trei pași înapoi”, a declarat Ovidiu Burcă, la Digi Sport.

Ovidiu Burcă, despre Markovic și Eric Bicfalvi

Antrenorul gălățenilor a vorbit și despre starea fizică a atacantului Jovan Markovic, dar și cea a lui Eric Bicfalvi,, jucătorul transferat de Oțelul în iarnă.

„Markovic are un deficit de pregătire, trebuie să se pună la punct. Știam ce calitate are. Vreau să-l transformăm într-un om responsabil. Bicfalvi are un deficit foarte mare de pregătire, n-a mai jucat din noiembrie”, a concluzionat Ovidiu Burcă.

După înfrângerea cu Poli Iași, Oțelul va începe play-out-ul cu 16 puncte, după înjumătățirea acestora. În acest moment, gălățenii sunt pe locul 12, cu 32 de puncte.