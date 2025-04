„Nu am avut atitudinea corectă”  Eșec dureros pentru Poli Iași, pe terenul rivalei Oțelul: „Nu am făcut un meci bun”

Oțelul Galați - Poli Iași 1-0. Formația lui Laszlo Balint (46 de ani) a bifat al doilea succes consecutiv în play-out.

Rezultatul a produs foarte multă dezamăgire în tabăra ieșenilor.

Oțelul Galați a învins-o pe Poli Iași, scor 1-0, vineri, într-o partidă din etapa #3 din play-out-ul Ligii 1.

Unicul gol al partidei a fost marcat de către Răzvan Tănasă, în minutul 36, din pasa lui Frederic Maciel.

Mihai Bordeianu: „Nu am făcut un meci bun”

Veteranul celor de la Poli Iași, Mihai Bordeianu, a recunoscut că echipa sa nu a făcut un meci prea bun.

În plus, ieșenii au pierdut împotriva rivalilor din Galați, formație care a depășit-o în clasament.

„Trebuie să ținem capul sus, urmează o perioadă grea, cu șase meciuri. Rezultatele te țin în viață. Dacă pierzi un meci ești în «zona roșie».

Trebuie să ne întoarcem la antrenament, să muncim, pentru că ne așteaptă un meci foarte greu săptămâna viitoare.

Noi am mai trecut prin asta. Am avut o serie foarte bună, dar trebuie să punem capul în pământ. Nu am făcut un meci bun. Trebuie să fim realiști. Și atunci, nu avem ce face

Cred că la atitudine s-a făcut diferența. Nu am avut atitudinea corectă într-un meci foarte important pentru noi.

Era important să nu pierdem, să ținem Oțelul sub noi. Dar uite că nu am reușit. Ce să facem? Mergem, ne pregătim. Încă o deplasare grea, la Buzău. Toate meciurile sunt dificile. Presiunea este mare”, a declarat Mihai Bordeianu după meci, la Prima Sport.

Etapa următoare va fi tot în deplasare pentru Poli Iași: pe terenul celor de la Gloria Buzău, vineri, 11 aprilie, ora 17:30.

În urma acestui rezultat, Oțelul Galați a urcat cel puțin provizoriu, pe locul 9 în play-out, cu 22 de puncte. În schimb, Poli Iași se menține pe locul 12, cu 20 de puncte.