FCSB a pierdut duelul cu Manchester United de pe Arena Națională, scor 0-2, și a încheiat faza principală a Europa League pe locul 11, ratând calificarea directă în optimi la golaveraj!

FCSB - Manchester United 0-2. Mihai Popescu: „Ne-am învățat lecția”

„A fost un meci greu, am întâlnit o echipă mare. Ne-am învățat lecția, atât am putut, din păcate, în seara asta. Am învățat din acest lucru și mergem mai departe.

Am încercat să jucăm la fel, dar ne-au surprins. Au jucători de calitate, care au făcut diferența pe teren.

Mă bucur că am fost pe teren și am ieșit sănătos”, a spus Mihai Popescu, la Digi Sport.

Mihai Popescu a avut o ocazie uriașă în minutul 10 pentru FCSB! Apărătorul roș-albaștrilor a trimis din cădere puțin pe lângă poartă, după o centrare din lovitură liberă executată de Radunovic.

Întrebat despre ratarea din minutul 10, fundașul a spus: „ Ar fi fost o altă partidă, altfel ar fi decurs meciul. Asta este, ratările fac parte din joc ”.

VIDEO Declarațiile lui Risto Radunovic după meci

FCSB - Manchester United. Bîrligea, Ratare incredibilă

în minutul 60 apărarea campioanei a cedat, după un șut puternic al lui Bruno Fernandes în transversală, iar Dalot deschidea scorul imediat, după o pasă perfectă în fața porții a lui Mainoo.

Bîrligea a fost la un pas de egalare în minutul 63, cu un șut puternic din afara careului, de la aproximativ 20 de metri. Mingea s-a îndreptat spre vinclu, dar a lovit bara.

Mingea a lovit bara și a ricoșat periculos pe linia porții. Apoi, balonul a ajuns la Florin Tănase, care nu a reușit însă să trimită spre poartă. Pe deasupra, se afla în poziție de ofsaid.

Alte două minute mai târziu, Mainoo dubla avantajul oaspeților, cu un șut din prima, cu latul, după o centrare a lui Garnacho.

Meciul a fost închis cu mai multe atacuri ale lui United, care nu s-au mai încheiat gol, iar scorul final a rămas 0-2.

Programul FCSB în Europa League

FCSB - RFS Riga 4-1

- RFS Riga 4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

- Midtjylland 2-0 FCSB - Olympiakos 0-0

- Olympiakos 0-0 Hoffenheim - FCSB 0-0

0-0 Qarabag - FCSB 2-3

2-3 FCSB - Manchester United 0-2

Rezultatele înregistrate de Manchester United în Europa League: 1-1 cu Twente, 3-3 cu FC Porto, 1-1 cu Fenerbahce, 2-0 cu PAOK, 3-2 cu Bodo/Glimt, 2-1 cu Plzen, 2-1 cu Rangers.

Campioana a încheiat faza ligii pe locul 11 și va merge în primăvara europeană, unde va întâlni fie Union Saint Gilloise, fie va avea parte de o nouă partidă cu PAOK, formația lui Răzvan Lucescu.

Tragerea la sorți are loc vineri, 31 ianuarie, de la ora 14:00.