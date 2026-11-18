Mihai Stoica (61 de ani) a criticat prestația lui Andrei Rațiu (28 de ani) în partida pierdută de România în fața Bosniei și Herțegovinei, scor 1-2, în ultima etapă a Ligii Națiunilor.

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Fundașul celor de la Rayo Vallecano a greșit la faza din care Benjamin Tahirovic a restabilit egalitatea, cu un minut înainte de finalul primei reprize.

Bosnia - România 2-1 . Mihai Stoica l-a criticat pe Andrei Rațiu: „Prea multe greșeli face la echipa națională”

România a deschis scorul în minutul 6, prin Daniel Bîrligea, însă bosniacii au restabilit egalitatea în minutul 44, prin Tahirovic, după o preluare greșită a lui Andrei Rațiu în propriul careu.

„Mi s-a părut că am jucat mai bine și decât împotriva Poloniei, pentru că nu le-am dat nicio șansă, dar a venit greșeala aia a lui Rațiu, care, în loc să ne trimită la vestiare în avantaj, ne-a trimis cu un rezultat de egalitate neconform cu ce s-a întâmplat în teren.

În a doua n-am mai fost noi. N-am mai jucat”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Fostul oficial al roș-albaștrilor susține că fundașul dreapta a comis prea multe greșeli în partidele echipei naționale.

„Pentru mine nu e o surpriză ce face Rațiu. Eu am spus-o de foarte mult timp. Prea multe greșeli face la echipa națională și nu e permis asta.

Am înțeles că trebuie să ne purtăm cu mănuși cu el, dar nu înțeleg de ce. Mulțumită lui, între ghilimele, am intrat cu rezultatul ăla la pauză”.

43 de meciuri a disputat Andrei Rațiu la echipa națională. Fundașul, cotat la 24 de milioane de euro pe Transfermarkt, a bifat 8 apariții pentru Rayo Vallecano în acest sezon, după ce în stagiunea precedentă a disputat 50 de partide la nivel de club

Stoica a făcut referire și la evoluțiile fundașului în precedenta confruntare cu Bosnia.

„Cât să așteptăm? Am uitat ce a făcut cu Bosnia, cu Mircea Lucescu, la 0-1? Eu nu am uitat.

La meciul cu Polonia îmi era și milă. Ce îi făcea Zalewski. La acel meci chiar am apreciat că s-a apărat, a părut serios. A comis-o iar, rău de tot, rău de tot” , a mai spus Mihai Stoica.

Bosnia a înscris golul victoriei în minutul 82, prin Esmir Bajraktarevic, iar România a încheiat grupa Ligii Națiunilor pe ultima poziție.

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