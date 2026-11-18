- Mihai Stoica (61 de ani) a criticat prestația lui Andrei Rațiu (28 de ani) în partida pierdută de România în fața Bosniei și Herțegovinei, scor 1-2, în ultima etapă a Ligii Națiunilor.
Fundașul celor de la Rayo Vallecano a greșit la faza din care Benjamin Tahirovic a restabilit egalitatea, cu un minut înainte de finalul primei reprize.
Bosnia - România 2-1. Mihai Stoica l-a criticat pe Andrei Rațiu: „Prea multe greșeli face la echipa națională”
România a deschis scorul în minutul 6, prin Daniel Bîrligea, însă bosniacii au restabilit egalitatea în minutul 44, prin Tahirovic, după o preluare greșită a lui Andrei Rațiu în propriul careu.
„Mi s-a părut că am jucat mai bine și decât împotriva Poloniei, pentru că nu le-am dat nicio șansă, dar a venit greșeala aia a lui Rațiu, care, în loc să ne trimită la vestiare în avantaj, ne-a trimis cu un rezultat de egalitate neconform cu ce s-a întâmplat în teren.
În a doua n-am mai fost noi. N-am mai jucat”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.
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Fostul oficial al roș-albaștrilor susține că fundașul dreapta a comis prea multe greșeli în partidele echipei naționale.
„Pentru mine nu e o surpriză ce face Rațiu. Eu am spus-o de foarte mult timp. Prea multe greșeli face la echipa națională și nu e permis asta.
Am înțeles că trebuie să ne purtăm cu mănuși cu el, dar nu înțeleg de ce. Mulțumită lui, între ghilimele, am intrat cu rezultatul ăla la pauză”.
Stoica a făcut referire și la evoluțiile fundașului în precedenta confruntare cu Bosnia.
„Cât să așteptăm? Am uitat ce a făcut cu Bosnia, cu Mircea Lucescu, la 0-1? Eu nu am uitat.
La meciul cu Polonia îmi era și milă. Ce îi făcea Zalewski. La acel meci chiar am apreciat că s-a apărat, a părut serios. A comis-o iar, rău de tot, rău de tot”, a mai spus Mihai Stoica.
Bosnia a înscris golul victoriei în minutul 82, prin Esmir Bajraktarevic, iar România a încheiat grupa Ligii Națiunilor pe ultima poziție.