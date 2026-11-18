CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA. România a fost ținta rasismului doi la rând la Zenica, și la 1-3 pe 15 noiembrie 2025, și la 1-2 pe 17 noiembrie 2026. Fanii bosniaci au strigat de fiecare dată „țiganii, țiganii”.

Gică Hagi, neașteptat, pentru că el și jucătorii lui erau vizați de suporterii Bosniei, a încercat să treacă rasismul cu vederea.

Sergej Barbarez, în schimb, a afirmat clar ce crede despre reacția propriilor suporteri. Antrenorul Bosniei a făcut o promisiune.

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15 noiembrie 2025, Zenica, Bosnia - România 3-1. Fanii gazdelor au strigat de mai multe ori „țiganii, țiganii” împotriva „tricolorilor” pe stadionul Bilino Polje.

17 noiembrie 2026, Zenica, Bosnia - România 2-1. Aceiași suporteri au scandat același lucru, „țiganii, țiganii”, în minutul 70 al partidei jucate pe aceeași arenă.

GOLAZO.ro, dialog despre rasism cu Gică Hagi și Sergej Barbarez

Marți seară, arbitrul spaniol Jose Maria Sanchez Martinez a activat protocolul anti-rasism. A avut o discuție cu selecționerii celor două echipe, apoi cu căpitanii.

Ulterior, crainicul le-a cerut suporterilor să înceteze scandările, existând riscul întreruperii partidei.

La sfârșitul confruntării, GOLAZO.ro le-a cerut lui Gică Hagi și lui Sergej Barbarez să comenteze ce s-a întâmplat.

Hagi și rasismul: „ N-are rost să vorbim despre lucrul ăsta”

Întrebat ce le-a transmis arbitrul iberic când le-a vorbit la marginea terenului, selecționerul a răspuns:

„Ne-a spus să fim calmi, pentru că suntem în Europa și… Da, am zis, eram amândoi foarte liniștiți, așa că s-au reglat repede toate lucrurile.

A urmat un dialog între reporterul GOLAZO.ro și antrenor. Surprinzător, pentru că tehnicianul și jucătorii săi erau ținta rasismului, Hagi a încercat să treacă totul cu vederea. Nu a vrut să aibă o reacție.

Dar ați auzit strigându-se „țiganii, țiganii”?

N-are rost să vorbim despre lucrul ăsta. N-are... E izolat, e o chestiune izolată și n-ai... Suntem la fotbal și trebuie să vorbim de fotbal.

Știu, dar și anul trecut…

Eu n-am fost anul trecut, nu știu ce a fost anul trecut. Nu știu ce a fost.

Rasismul e rasism, mereu împotriva României.

Am dat și eu răspunsul pe care pot să-l dau.

Barbarez și rasismul: „Trebuie să vorbim despre asta. Îmi pare nespus de rău”

În schimb, Sergej Barbarez a ales să răspundă direct, clar, a spus pentru GOLAZO.ro ce simte despre rasism, chiar dacă propriii fani scandaseră „țiganii, țiganii”.

I s-a amintit că e al doilea an la rând în care suporterii bosniaci îi atacă rasist la Zenica pe români. Și o întrebare: „De ce?”.

„Ai dreptate, cu siguranță. Și eu sunt împotriva acestui lucru și îmi pare nespus de rău că s-a întâmplat.

Am încercat și eu personal să calmez puțin publicul, iar la final s-a și reușit cumva, am calmat totul și lumea s-a concentrat pe ceea ce se întâmplă pe teren”, a declarat selecționerul.

A subliniat: „Ai dreptate că trebuie să menționăm mereu aceste lucruri și să vorbim despre ele, pentru că nu își au locul nu doar pe stadion, nu își au locul nici în viața normală, de zi cu zi.

Eu sunt categoric împotriva unor astfel de lucruri și îmi pare foarte rău că s-a întâmplat deja a doua oară”.

Barbarez a făcut o promisiune: „Dacă ne vom mai întâlni vreodată, îți promit că nu se va mai întâmpla”.

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