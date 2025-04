Dinamo - FCSB 1-2. Mihai Stoica (59 de ani) a analizat cele mai importante faze din derby-ul de duminică.

Oficialul campioanei i-a luat apărarea lui Ștefan Târnovanu (24 de ani) după gafa comisă la ratarea lui Stipe Perica.

Pe lângă situația portarului, Stoica a comentat și reușita lui Baba Alhassan, care i-a adus echipei cele 3 puncte.

Dinamo - FCSB 1-2 . Mihai Stoica: „Târnovanu nu a vrut să facă o aroganță”

„La ratarea lui Perica mă gândeam numai la Târnovanu, că el nu încearcă din astea, să se dea șmecher, să dribleze.

Cineva l-a protejat, de-acolo de sus, pentru că el nu s-a dat șmecher, nu face asta de obicei.

Am vorbit cu el după meci, l-am întrebat cum a gândit. El a vrut să-i paseze lui Ngezana, venea în presiune Perica și s-a răzgândit, i-a sărit mingea și asta a fost. În niciun caz n-a vrut să facă o aroganță.

Târnovanu a făcut un 2025 impecabil și uite că a scăpat și de asta. Are 20 de meciuri fără gol primit, cifrele astea sunt gigantice. N-a luat gol cu campioana Danemarcei, cu campioana Greciei, n-a luat gol cu Olympiacos”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Întrebat de criticile lui Gigi Becali la adresa lui Târnovanu după meci, oficialul FCSB a răspuns:

„Dacă nu câștigam, probabil Târnovanu era out. Nu puteam face nimic. Dar am câștigat. Ștefan Târnovanu a comis-o la Praga și a rămas în poartă, e de mult acolo și nu s-a pus problema.

Gigi, după meci, are reacții «la cald». Dacă ar exista așa, cineva să ne protejeze, poate nu ar suna după meci, iar a doua zi n-ar mai fi așa nervos. A spus clar că deocamdată, dacă am câștigat, Ștefan Târnovanu a rămas în poartă. Merită, pentru că are un sezon de excepție”.

Mihai Stoica, despre golul lui Baba Alhassan

Șeful consiliului de administrație de la FCSB a fost impresionat de reușita ghanezului și e dezvăluit și o glumă din interiorul clubului, la adresa acestuia.

„Golul pe care l-a marcat, senzațional. Uitați-vă cum pendulează. El a mai marcat un gol, tot cu Dinamo. Noi îi tot ziceam: «Bă, ne-ai păcălit cu trei duble la Sibiu, am dat o grămadă de bani pe tine».

N-am intrat în vestiar după meci, la un moment dat mă gândeam că un rezultat de egalitate n-ar fi rău, pentru CFR nu se poate duce la 3 puncte, iar eu asta îmi doresc, să fim la mâna noastră”, a mai spus Stoica, pentru sursa citată.

VIDEO. Golul senzațional marcat de Baba Alhassan