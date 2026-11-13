Portret-robot al înlocuitorului  Mihai Stoica, despre cel care îi va prelua funcția la FCSB: „Nu vii, stai 3 ore și pleci acasă sau la mall” +74 foto
Mihai Stoica. Foto: Facebook
Superliga

Portret-robot al înlocuitorului Mihai Stoica, despre cel care îi va prelua funcția la FCSB: „Nu vii, stai 3 ore și pleci acasă sau la mall”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.11.2026, ora 22:40
alt-text Actualizat: 13.11.2026, ora 22:40
  • Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit despre calitățile pe care ar trebui să le aibă persoana care îi va prelua atribuțiile la FCSB.
  • Stoica și-a anunțat plecarea de la FCSB pe fondul nemulțumirilor lui Gigi Becali legate de rezultatele echipei și de transferurile făcute.
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Patronul roș-albaștrilor decisese să îi retragă o parte din atribuții, însă fostul oficial nu a acceptat să continue într-un rol cu mai puțină putere de decizie.

Becali a confirmat despărțirea și a precizat că a încercat să îl convingă să rămână, fără succes însă.

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Mihai Stoica, după plecarea de la FCSB: „Sunt în continuare cu inima acolo”

Deși nu mai ocupă nicio funcție în cadrul clubului, Mihai Stoica a recunoscut că rămâne atașat de FCSB:

„Sunt în continuare cu inima acolo. Nu voi merge la meciuri. O să vreau să fiu plecat”, a declarat Stoica, în platoul Prima Sport.

Întrebat dacă va urmări partidele FCSB-ului la televizor, acesta a explicat că noua sa situație îi permite să vorbească mai liber despre club.

Nu cred asta. Depinde. Stai, trebuie să-mi respect meseria. Sunt aici, nu mai am restricții. Subiectivismul nu mă lăsa să spun tot ceea ce gândesc. Acum mă puteți folosi la orice. Sting și incendii. Mihai Stoica, fost președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB

Mihai Stoica explică ce fel de director sportiv ar trebui să aibă FCSB

Întrebat pe cine ar recomanda pentru a-i prelua atribuțiile la FCSB, Mihai Stoica a evitat să ofere un nume.

„Nu am niciun nume în cap. Director sportiv, nu știu. Este cineva pe care ar trebui să-l cunosc ca să-l pot propune.

Un om care să coordoneze activitatea și să fie acolo pentru oricine. Nu neapărat să fie o curea de transmisie între patron și antrenor. Asta poate să fie, poate să nu fie.

Un om care să pună fotbalul și FCSB mai presus de orice. Asta înseamnă familie, tot. Pe mine nu mă interesează unul care spune: «Sunt cu copiii la joacă, sunt la grătar». Zero!”, a explicat Mihai Stoica.

Stai, vezi meciuri, stai în bază, intri în bucătărie, te duci la academie, te uiți în stânga, în dreapta. Vezi dacă un brad de la lizieră s-a ofilit, dacă terenul este cum trebuie, dacă au schimbat la poartă ce ai vorbit cu ei. Pentru asta nu poți să vii, să stai trei ore și să pleci acasă sau să te duci la mall ori la film. Mihai Stoica, fost președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB

Acesta a insistat și asupra importanței monitorizării permanente a fotbaliștilor

„Trebuie să vezi meciuri, toate cele posibile: Liga 1, Liga 2, loturile de juniori”, a adăugat fostul oficial.

Mihai Stoica, despre influența pe care o avea la FCSB

Plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB a fost pusă și pe seama nemulțumirii lui Gigi Becali, care ar fi fost deranjat de faptul că în club existau „doi patroni”.

Mihai Stoica a explicat însă că afirmația fusese făcută de Bogdan Costicea într-o discuție cu Marius Ianuli, nu de Laurențiu Reghecampf.

„Asta i-a spus Costicea lui Marius Ianuli, dar nu cred că a zis-o la modul urât.

Eu eram de o viață acolo, pe mulți îi alesesem eu, era normal să mă respecte. Am și un stil al meu.

Dictatorial? În niciun caz. Sunt zile în care sunt încruntat și mai dispare lumea de acolo”, a explicat fostul oficial.

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