Sfaturi pentru „tricolori” Fostul jucător din Superliga a dezvăluit  ce trebuie să facă România în meciul cu Polonia: „Doar așa” +40 foto
Conrado/ Foto: sportpictures.eu
Nationala

Sfaturi pentru „tricolori” Fostul jucător din Superliga a dezvăluit ce trebuie să facă România în meciul cu Polonia: „Doar așa”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.11.2026, ora 21:17
alt-text Actualizat: 13.11.2026, ora 21:17
  • Conrado (29 de ani), fostul fundaș stânga al lui Oțelul Galați, a analizat partida România - Polonia din Liga Națiunilor.
  • România - Polonia se joacă sâmbătă, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Brazilianul a fost vândut în această vară de Oțelul Galați la Radomiak, în schimbul sumei de 100.000 de euro. Formația poloneză ocupă locul 14 în campionat.

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Conrado, sfaturi pentru naționala României înaintea partidei cu Polonia: „Doar așa pot contracara jocul lor”

Întrebat cum ar trebui să arate jocul selecționatei lui Gică Hagi pentru a avea o șansă la victorie în confruntarea cu Polonia, Conrado a replicat:

„Cred că trebuie să facă un presing foarte bun, să fie foarte agresivi și să lupte pentru fiecare minge. Doar așa pot contracara jocul lor pentru că și naționala Poloniei joacă așa cum o fac echipele din Ekstraklasa, un sistem cu trei fundași și un joc fizic foarte puternic.

Acesta e modelul polonez, un joc dur și foarte arțăgos și bineînțeles vor trebui să îl neutralizeze pe Lewandowski, plus că au jucători foarte periculoși în extreme și foarte rapizi.

Meciul tur (n.r. 0-6) a fost un accident, un om mai puțin pe teren și un meci foarte bun făcut de Polonia.

Mi-aș dori ca România să câștige pentru că m-am simțit foarte bine la voi, dar clar nu va fi un meci ușor. Mă aștept la un rezultat de egalitate”, a declarat Conrado, citat de fanatik.ro.

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Conrado: „Ekstraklasa e un campionat mult mai fizic”

Recent, Zeljko Kopic (49 de ani), tehnicianul care a resuscitat-o pe Dinamo după revenirea în Liga 1, a fost demis de la Wieczysta Cracovia.

Fostul jucător de la Oțelul a fost și el întrebat despre situația antrenorului croat și a explicat care sunt diferențele dintre prima ligă poloneză și Superliga României.

„Cred că marea schimbare a fost că Ekstraklasa e un campionat mult mai fizic, pe când în România e încă o ligă bazată pe mai multă tehnică. Și mie mi-a fost greu când am venit aici prima oară. Nivelul din punct de vedere al pregătirii fizice e foarte înalt”, a mai spus Conrado.

32 de meciuri
a jucat Conrado în tricoul Oțelului: a marcat 8 goluri și a oferit o pasă decisivă

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