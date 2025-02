FCSB - Lyon. Mihai Stoica (59 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vorbit despre atacurile cibernetice care au avut loc după punerea în vânzare a biletelor pentru optimile Europa League.

Oficialul FCSB a mai explicat că vor fi mai multe bilete disponibile pentru partida cu francezii decât au fost la meciul cu PAOK.

Site-ul de pe care fanii își pot cumpăra bilete pentru prima manșă a optimilor Europa League a picat aproape imediat după ce acestea au fost puse în vânzare.

Campioana României a anunțat că e vorba despre un atac cibernetic.

FCSB - Lyon. Mihai Stoica, despre atacurile cibernetice

„La un moment dat, erau peste 10.000 de utilizatori care accesau site-ul și au fost descoperite 200 de atacuri cibernetice.

Sunt boți care reușesc să intre și să lanseze cinci cereri pe secundă. Nu fac nimic, nu au cum să fure. Se joacă, sunt unii care își folosesc inteligența naturală, nu artificială, ca să blocheze site-ul.

În două ore și 45 de minute, cu tot cu atacurile, sărisem de 30.000, un update după era la 35.000. Cred acum suntem săriți de 40.000 ”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

50.248 de suporteri au fost prezenți la Partida cu PAOK

Mihai Stoica: „O să fie multe bilete, vor fi puțini suporteri de la Lyon”

Președintele consiliului de administrație al FCSB a precizat că, la meciul cu Lyon, suporterii români vor putea fi prezenți în număr și mai mare.

„O să fie foarte multe bilete, pentru că vor fi foarte puțini suporteri de la Lyon, nu va mai fi nevoie de zone tampon, cum a fost la meciul cu PAOK.

Într-adevăr, nu am ce să reproșez jandarmeriei, trebuia la ce suporteri are PAOK. Cu ăia nu te joci, se putea întâmpla orice, nu am văzut niciodată așa ceva.

Au venit 5.200 și oamenii ăia chiar sunt ultrași adevărați”, a mai zis Stoica.

FCSB, record negativ în patru întâlniri cu Lyon

De-a lungul istoriei, FCSB și Lyon s-au mai întâlnit de patru ori în competițiile europene.

Cele două formații s-au înfruntat în grupele Champions League în sezoanele 2006-2007 și 2008-2009.

Din cele patru întâlniri, FCSB a reușit să scoată doar un egal, scor 1-1, în sezonul 2006/2007.

În celelalte trei confruntări, Lyon a câștigat cu 3-0, 5-3 și 2-0.

Prima manșă din „dubla” cu Lyon se va juca pe Arena Națională, pe 6 martie, iar returul va avea loc pe 13 martie, în Franța, pe Parc Olympique Lyonnais. „Lacazette era și atunci, poate fi blocat”