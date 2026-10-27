MM a înjurat în direct: „M***, Steaua!”  Derapaj făcut în timp ce discuta despre rasism: „Este în DEX!” +63 foto
Mihai Stoica. Foto: Sportpictures
Superliga

MM a înjurat în direct: „M***, Steaua!” Derapaj făcut în timp ce discuta despre rasism: „Este în DEX!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.10.2026, ora 00:18
alt-text Actualizat: 27.10.2026, ora 09:12
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a folosit un limbaj vulgar în timpul unei discuții despre scandările rasiste și injuriile de pe stadioanele din România.
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Oficialul roș-albaștrilor a repetat o înjurătură adresată echipei sale de către suporterii rivali și a susținut că astfel de manifestări nu vor dispărea niciodată din fotbal.

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Mihai Stoica a repetat o înjurătură în direct: „Este în DEX”

În încercarea de a-și susține punctul de vedere, Mihai Stoica a făcut referire la injuriile pe care suporterii Rapidului le adresează frecvent FCSB-ului.

„Nu e OK nici să-mi înjuri fata. Nu e OK la fiecare meci, când începe meciul în Giulești și cineva dă lovitura de începere, copilul lui Mazilu, de exemplu, să meargă la galerie și să strige «M**e Steaua».

Ce să mai vorbim, «muie» înseamnă față sau chip, este în DEX”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Acesta a continuat să compare înjurăturile cu scandările rasiste, susținând că nu vede o diferență între cele două tipuri de manifestări.

Dar cu chestia asta, cu «În pădurea cu alune vine pupăza și spune...», cum mai este? E rău să strigi «Am avut și vom avea boală pe țigani», dar e OK să strigi «Muie Steaua»? Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

Mihai Stoica: „Lumea va veni pe stadion ca să înjure, în primul rând”

Mihai Stoica a spus că înjurăturile nu vor dispărea de pe stadioane, indiferent de sancțiunile aplicate.

El a amintit și de episoadele revoltătoare când suporterii adverși au comis derapaje odioase la adresa fiicei sale:

„Acum vreo câțiva ani, mii de oameni scandau așa: «Meme Stoica, să băgăm... în fii-ta, să înghită ca s-o facem fericită»! Mii de oameni, meci de meci!

Singura variantă să se termine asta este să jucăm fără spectatori. Și aici s-a terminat discuția.

Nu se va opri niciodată. Niciodată nu se vor opri înjurăturile pe stadioane. Să fie clar!

Nu mai faceți atât de mult diferența între înjurături și cântece de genul ăsta care au intrat în folclor. Faceți voi diferența, că eu n-o fac!”, a povestit acesta.

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Oficialul FCSB-ului consideră că spectatorii care participă la meciuri sunt obișnuiți cu asemenea manifestări.

„Dacă chestia asta era atât de deranjantă, nu mai venea lumea la meciuri. Nu mai veneau copii.

Asta e situația, trebuie să se învețe cu asta. Oricâte eforturi am face, oricâte amenzi s-ar plăti, orice măsuri s-ar lua, lumea va veni pe stadion ca să înjure, în primul rând.

Pentru că nu poate pe stradă, că ia amendă, dar pe stadion nu”, a mai declarat oficialul FCSB.

Mihai Stoica, despre scandările la adresa Rapidului: „Nimeni nu atacă vreo etnie sau vreo comunitate”

Mihai Stoica a respins interpretarea potrivit căreia scandările galeriei FCSB ar fi îndreptate împotriva comunității rome.

„Nimeni nu face vreo trimitere la cetățenii de etnie romă. Termenul de țigan este folosit în sens peiorativ în România.

Nimeni nu țintește etnia respectivă. Nimeni nu atacă vreo etnie sau vreo comunitate”, a afirmat Stoica.

FOTO. FCSB - Rapid 4-1

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FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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