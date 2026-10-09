Mutare de ultim moment a FCSB Ce s-a întâmplat cu  Laurențiu Reghecampf. Antrenorul a confirmat informația
Laurențiu Reghecampf (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Superliga

Mutare de ultim moment a FCSB Ce s-a întâmplat cu Laurențiu Reghecampf. Antrenorul a confirmat informația

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 13:21
alt-text Actualizat: 09.10.2026, ora 14:44
  • FCSB a avut parte de emoții înaintea duelului cu Oțelul Galați, programat sâmbătă seară, după ce situația lui Laurențiu Reghecampf a ridicat semne de întrebare cu doar o zi înaintea partidei.
  • Deși tehnicianul a revenit la echipa roș-albastră și a pregătit formația în ultimele săptămâni, au apărut temeri că problemele administrative ar putea complica prezența sa pe banca tehnică.
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În spatele incertitudinii se afla situația financiară rămasă după despărțirea antrenorului de Universitatea Craiova, clubul patronat de Mihai Rotaru, care a generat discuții și demersuri la nivelul comisiilor fotbalistice.

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Reghecampf, înregistrat la FRF înaintea duelului cu Oțelul

Revenit la FCSB pentru al treilea mandat, Laurențiu Reghecampf a condus antrenamentele echipei în ultimele două săptămâni, însă numele său nu apărea, vineri dimineață, în evidențele oficiale ale LPF și FRF în dreptul funcției de antrenor principal al campioanei.

Situația a ridicat semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca tehnicianul să stea pe bancă la partida cu Oțelul Galați, programată sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 21:30, în etapa a 11-a din Superliga.

Din informațiile GOLAZO.ro, situația lui Laurențiu Reghecampf este soluționată chiar în aceste momente și tehnicianul de 51 de ani va fi pe bancă la meciul cu gălățenii.

De altfel, și antrenorul a vorbit în conferința de presă dinaintea meciului despre subiect:

Nu cred că vor fi probleme, este vorba doar de o Comisie care trebuie să analizeze faptul că s-a plătit datoria către Universitatea Craiova și că am dreptul să stau pe bancă. Cu siguranță se va rezolva în cursul zilei de astăzi și mâine voi fi pe bancă. Sper! Laurențiu Reghecampf, antrenor FCSB

Datoria către Mihai Rotaru, motivul temerilor

Incertitudinea a fost alimentată de problemele financiare și juridice rămase după despărțirea lui Reghecampf de Universitatea Craiova, în toamna anului 2023.

Tehnicianul a plecat atunci la Al-Tai, în Arabia Saudită, după o perioadă scurtă petrecută pe banca formației oltene. În urma despărțirii, între Reghecampf și clubul patronat de Mihai Rotaru a rămas un litigiu privind obligațiile financiare asumate la rezilierea contractului.

În acest context, au fost vehiculate sume restante de 150.000 de euro, la care Universitatea Craiova a solicitat și penalități de 17.000 de euro.

Clubul oltean a făcut demersuri la comisiile FRF, iar problema a alimentat temerile privind posibilitatea ca antrenorul să își înceapă noul mandat în condiții administrative neclare, însă conducerea roș-albastră a rezolvat situația cu o zi înainte de meci.

FCSB – Oțelul, primul test oficial al celui de-al 3-lea mandat al lui Reghecampf

Reghecampf a fost prezentat oficial la FCSB pe 25 septembrie, după despărțirea de Esperance Tunis, și a avut la dispoziție perioada de întrerupere a campionatului pentru a lucra cu echipa.

Meciul cu Oțelul reprezintă primul test oficial al noului mandat, într-un moment în care formația roș-albastră încearcă să își redreseze parcursul din campionat.

După 10 etape, FCSB ocupă locul 11 în clasamentul Superligii, cu 12 puncte adunate.

VIDEO. Conferință de presă Laurențiu Reghecampf, înainte de FCSB - Oțelul Galați

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