„A făcut 28 de «blaturi» din 34” Mihai Stoica , despre Cooperativa din fotbalul românesc: „Noi n-am făcut mai mult de 5-6”

Actualul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica (59 de ani), a dezvăluit cât de dezvoltată era Cooperativa la finalul anilor 90, început de 2000, în fotbalul românesc.

La acea vreme, Mihai Stoica era președinte la Oțelul Galați.

MM Stoica a recunoscut că a participat la câteva meciuri aranjate, în urmă cu aproximativ 25-30 de ani, pe vremea când era conducător la Oțelul.

În acea perioadă, erau echipe care aranjau „din pix” un întreg sezon, pentru a-și asigura prezența în Divizia A (actuala Liga 1) la finalul sezonului.

Mihai Stoica a fost președinte la Oțelul Galați în perioada 1992-2002.

Mihai Stoica: „O echipă a făcut 28 de «blaturi» din 34!”

Stoica dezvăluie că jocurile erau atât de minuțios aranjate, încât se putea prezice cine va retrograda cu mult timp înainte.

Așadar, pentru a nu risca să pice în „B”, Oțelul a fost nevoită să se înscrie în Cooperativă.

„A fost rău, cumplit. În primul rând, conducerea noastră era bicefală, toate hotărârile le luam împreună cu Marius Stan. Am realizat că retrogradăm, dacă nu intrăm în nişte jocuri. N-am făcut ce făceau alţii, au fost unii care făceau… A fost o echipă care a făcut 28 recunoscute într-un an, 28 din 34!

Noi am făcut reciprocităţi două sau trei, doi ani de zile, atât. Ne-am lecuit la un meci cu... nu mai contează cu cine, că nu vreau să-i implic pe alţii să zică «A venit ăsta şi e sifon la bătrâneţe».

S-a prins lumea, noi câştigam meciul acasă, dar lumea s-a prins şi a început să huiduie şi am zis amândoi: «Ştii ceva? Picăm, picăm, asta este».

În primul an... Doar doi ani am făcut, atât, jur că n-am făcut mai multe şi nu ştiu dacă în total am făcut mai mult de cinci sau şase, dar nu cred că am făcut mai multe şi ştiu şi cu cine, dar nu ...

Cred că cinci, te bat eu, mă baţi tu”, a povestit MM la podcastul lui Silviu Tudor Samuilă, de la Orange Sport.

După plecarea de la Oțelul, Mihai Stoica a mai activat la FCSB (2004-2007, 2010-2011, 2012-2014, 2016- prezent) și Unirea Urziceni (2007-2010), ca președinte director sportiv sau manager general.

Mihai Stoica: „Am intrat în pământ de rușine”

Șeful celor de la FCSB recunoaște că, pe atunci, se întâmpla uneori ca înțelegerea „din spatele ușilor închise” să nu fie respectată.

„(n.r. - S-a întâmplat să nu vă ţineţi de vreun blat?) Da, s-a întâmplat de două ori şi s-a întâmplat de am… atunci am înţeles semnificaţia expresiei să intri în pământ de ruşine.

Erau oameni pe care-i cunoşteam şi ştiau că suntem oameni de cuvânt. Se uitau aşa: «Bravo, mă!». Jucătorii în teren ştiau ce au de făcut, dar au făcut până la un anumit punct, nu şi-au dat-o singuri în poartă. Ăia ratau ocazie după ocazie şi a ieşit prost.

Cu toată echipa se discuta (n.r. - blatul). Tu acasă, eu acasă, toată lumea era mulţumită şi nu aveai ce să faci sau cel puţin aşa credeam noi că nu ai ce să faci. Poate dacă nu am fi făcut, am fi reuşit să jucăm în cupele europene dinainte.

Erau nişte vremuri foarte complicate şi mai era o chestie de genul ăsta. Venea un arbitru şi spunea: «MM, azi nu ai nicio șansă. Nu e ziua ta». «Bă, ziua mea e pe 12 aprilie».

Da, era greu şi gândeşte-te că te duceai să joci undeva unde nu se filma şi erau unii arbitrii care te făceau praf, nu treceai centrul terenului şi nu aveai cum să nu faci după aia”, a completat MM Stoica.

Ameninţat n-am fost. Certuri, da, dar ameninţări, nu. Unii ofereau şi bănuiesc că dădeau bani foarte mulţi, nu puteai să ţii pasul cu ei, trebuia să inventezi tot timpul câte ceva, să contrabalansezi. Erau şi arbitri care nu erau interesaţi. MM Stoica, la SportCast cu Sile