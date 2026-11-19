Mihai Stoica (61 de ani) nu este impresionat de Petru Popescu (24 de ani), atacant transferat de FCSB de la Petrocub Hîncești.

Fostul oficial al roș-albaștrilor are însă o părere bună despre Ammar Ramadan (25 de ani), un alt jucător aflat pe radarul lui FCSB.

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În cursul zilei de miercuri, Gigi Becali a anunțat transferul lui Petru Popescu, pentru care FCSB a achitat suma de 250.000 de euro.

În plus, impresarul Bogdan Apostu i-a propus lui Becali și un jucător cu cifre impresionante în acest sezon: Ammar Ramadan.

Mihai Stoica, despre transferul lui Petru Popescu: „Nu știu dacă va face față”

Mihai Stoica a dezvăluit că Popescu a fost propus la FCSB în acest an, dar conducerea clubului nu a fost impresionată de cifrele atacantului moldovean.

„Acum câteva luni a existat propunerea asta, ne-am uitat la el, nu ne-a atras atenția. Nivelul la care a jucat clar că e unul modest, nu știu dacă va face față, dar nici nu este o investiție foarte mare care să prezinte un risc. E clar o încercare.

Lui Gigi îi plac atacanții puternici, care să se întoarcă cu fața spre poartă, să aibă o tehnică bună, adică să dribleze. Alibec îi plăcea foarte mult lui Gigi.

În discuțiile pe care le-am purtat în ultima vreme, eu îi spuneam că îmi place foarte mult Assad (n.r. - Al-Hamlawi, de la Craiova), el zicea că «nu îmi place Assad, mie îmi place Nsimba».

Singurul atacant din România la care am avut aceeași opinie, că era un jucător care ne plăcea amândurora, era Lukic”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Cred că nu e atacant de FCSB. Dar rămâne să ne demonstreze el. Nu cred că e un atacant pentru a te bate la campionat. Asta e părerea mea. Victor Angelescu, președinte Rapid

În acest sezon, Popescu a jucat 20 de meciuri în toate competițiile pentru Petrocub Hîncești, campioana Republicii Moldova în sezonul 2025/2026. A marcat 8 goluri și a livrat o pasă decisivă.

350.000 de euro este cota de piață a lui Petru Popescu, conform Transfermarkt

Mihai Stoica, despre Ammar Ramadan: „E bun jucător”

în schimb, Mihai Stoica este impresionat de Ammar Ramadan, fotbalistul celor de la Dunajska Streda care a fost propus la FCSB de impresarul Bogdan Apostu.

„E bun jucător. Nu știam că are clauză de un milion, dar e bun jucător. Este cel mai bun jucător al echipei care domină autoritar campionatul slovac, în condițiile în care în campionat de acolo joacă și Slovan Bratislava, echipă care evoluează pentru al doilea an la rând în faza principală din Champions League.

Este un jucător foarte interesant. Sezonul ăsta e foarte bun. Și sezonul trecut a fost bun, dar înainte, până la 24 de ani, n-a avut cifre. Dar sezonul ăsta a fost bun, bun. Gigi zice că vrea jucători de forță, dar el nu se încadrează”, a mai spus Stoica.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Ammar Ramadan, conform Transfermarkt

Dunajska Streda se află pe primul loc în campionatul Slovaciei, cu 38 de puncte acumulate după 14 etape, fiind neînvinsă până acum.

În acest sezon, Ramadan a jucat 19 meciuri pentru echipa sa în toate competițiile, reușind să înscrie 12 goluri și să ofere 10 pase decisive.

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