Corina Ungureanu (46 de ani), fostă campioană mondială și europeană la gimnastică, s-a înscris în USR.

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Fosta sportivă a mai fost membră în alte trei partide de-a lungul timpului, fiind un personaj care a stârnit multiple discuții în urma aparițiilor sale din Playboy sau în alte materiale erotice.

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Corina Ungureanu: „Sper să fi acumulat experienţa necesară pentru a face lucruri concrete pentru sport”

„Personal, sper să fi acumulat experienţa necesară şi maturitatea care probabil mi-au lipsit în anii trecuţi de a face lucruri concrete pentru sport.

(...) Experienţele mele (n.r. - anterioare) au fost foarte scurte. Am tot încercat şi am avut promisiuni de la respectivii oameni care cumva considerau că trebuie să profite de prezenţa unui campion într-un partid şi au uitat de promisiunile pe care mi le-au făcut la intrare: «Te vom asculta şi îţi vom asculta soluţiile».

Sigur, nici eu nu aveam probabil nici experienţa, nici anii, naivitatea mea era: «Toată lumea e bună, toată lumea vrea să facă lucruri». (...) Când mi-am dat seama că vorbesc singură şi alerg singură şi nu puteam să fac absolut nimic...

Nu poţi să faci nimic singur, ci trebuie să găseşti o echipă de oameni care să înţeleagă că la sport nu ne pricepem toţi. Sportul este un domeniu extrem de dificil”, a afirmat Corina Ungureanu”, potrivit observatornews.ro.

Felix Bulearcă, președintele USR Prahova, a confirmat că fosta gimnastă va fi integrată în conducerea partidului, la nivel județean.

„Vă informez, de asemenea, că nu este numai un membru nou în USR, ci am şi iniţiat demersurile de a o coopta în conducerea judeţeană, mai precis în Biroul Judeţean al USR Prahova, acolo unde experienţa ei va fi valorificată foarte bine”, a declarat Felix Bulearcă.

Anterior, Ungureanu a mai făcut parte din alte partide politice, precum: PSD, PNL sau UNPR.

Corina Ungureanu, trecut controversat

În anul 2000, fost campioană mondială a pozat pentru revista Playboy, iar doi ani mai târziu a generat un scandal uriaș, după ce a apărut într-un film nud japonez, alături de colegele sale, Claudia Presecan şi Lavinia Miloşovici.

Ulterior, în 2008 a pozat din nou în Playboy, iar patru ani mai târziu a devenit consilierul pe teme de sport al primarului din Ploiești de la acea vreme, Iulian Bădescu.

„Eu m-am dus și am pozat, eu am găsit altă nișă. Eu nu mi-am primit o premiere de Federație, am șocat pe toată lumea, eu m-am dat jos de pe podium și m-am dus să pozez, să mă dezbrac.

În octombrie m-am lăsat și am apărut în decembrie. Eu inițial am stat și m-am gândit: «Ăștia sunt bani mai mulți decât la Mondiale».

OK, dar eu nu am luat în calcul și dezbrăcatul. Nu a fost ușor, la show-ul care a ieșit după”, a spus Corina Ungureanu, la podcast-ul „Vreau să știu”, al lui Cătălin Oprișan.

Corina Ungureanu a câştigat două medalii de aur cu echipa României Mondialele de la Lausanne (1997), respectiv Tianjin (1999), în timp ce în 1998, la Europenele de la Sankt Petersburg a cucerit aurul la sol individual, dar și la echipe.

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