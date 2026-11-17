Ammar Ramadan (25 de ani), fotbalist sirian, este jucătorul pe care impresarul Bogdan Apostu l-a propus la FCSB, conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Agentul s-a întâlnit luni cu patronul roș-albaștrilor și a dezvăluit că i-a recomandat un mijlocaș ofensiv, fără să îi pronunțe însă numele.

Citește și Veste bună pentru Dinamo Nuno Campos recuperează un titular înaintea meciului cu Petrolul Citește mai mult Veste bună pentru Dinamo Nuno Campos recuperează un titular înaintea meciului cu Petrolul

Ammar Ramadan, fotbalistul propus de Bogdan Apostu la FCSB

Internaționalul sirian evoluează în prima ligă a Slovaciei din vara anului 2022 și poate juca atât în banda stângă, cât și în spatele atacantului.

Ramadan traversează cel mai bun sezon al carierei, cu 12 goluri și 10 pase decisive în 19 meciuri jucate, cifre care corespund indiciilor oferite de Bogdan Apostu la Digi Sport.

E fabulos, un mijlocaș ofensiv cum România nu are în momentul ăsta. E un număr 10, îi place să joace și în partea stânga. Are 12 goluri și 10 assist-uri în acest sezon într-un campionat cel puțin la fel de bun ca al României. E un jucător pe care orice echipă de nivel bun din Europa și l-ar dori în momentul ăsta. Bogdan Apostu, impresar

Impresarul a dezvăluit, de asemenea, că fotbalistul are o clauză de reziliere în contractul cu actualul său club și că este urmărit de mai multe echipe.

Ammar Ramadan a fost dorit de FC Copenhaga în vară

În perioada de mercato din vară, FC Copenhaga a înaintat o ofertă pentru Ramadan, însă conducerea celor de la DAC Dunajska Streda a refuzat-o.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Ammar Ramadan, fotbalist care a adunat 20 de selecții la echipa națională a Siriei

Fotbalistul se află și în atenția celor de la Slovan Bratislava. Presa din Slovacia îl descrie drept „bijuteria ofensivă siriană”, considerându-l „unul dintre cei mai periculoși atacanți de bandă din campionatul slovac”.

Ammar Ramadan a trecut pe la academia lui Juventus

Ammar Ramadan s-a mutat în Italia alături de familia sa în octombrie 2015, pentru a scăpa de războiul din țara natală, conform theasiangame.net.

A evoluat inițial la Cimiano Calcio, un club din Milano, iar în vara anului 2016 a ajuns la academia lui Juventus.

În perioada petrecută la Torino, Ramadan s-a intersectat cu doi internaționali români, Radu Drăgușin și Răzvan Sava, care au ajuns la academia clubului italian în vara anului 2018.

Sirianul a părăsit Juventus în ianuarie 2019, când a semnat cu Ferencvaros.

După experiența din Ungaria și împrumuturile la Soroksar și Spartak Trnava, Ramadan a semnat cu DAC Dunajska Streda, în vara anului 2022.

140 de meciuri a disputat Ammar Ramadan în tricoul celor de la DAC Dunajska Streda, în care a marcat 49 de goluri și a oferit 30 de pase decisive

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport